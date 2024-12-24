Новая гипотеза ставит под сомнение одну из главных теорий физики

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1:48
Наука

Исследователи из Университета Кентербери поставили под сомнение существование темной энергии — одной из самых загадочных концепций современной физики. Их работа, опубликованная в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRAS), предлагает альтернативное объяснение ускоренного расширения Вселенной.

Темная материя
Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темная материя

Что такое темная энергия

Темная энергия была введена для объяснения наблюдений сверхновых в далёких галактиках, которые кажутся более удалёнными, чем предполагали классические теории. Согласно стандартной космологической модели, темная энергия составляет около 70% энергии Вселенной и является движущей силой её ускоренного расширения.

Однако современные данные вызывают вопросы:

  • Наблюдаемая скорость расширения Вселенной (напряженность Хаббла) не совпадает с прогнозами, основанными на данных о ранней Вселенной.
  • Стандартная модель не может объяснить неоднородности в распределении массы и энергии.

Теория временных пейзажей

Учёные предложили теорию временных пейзажей, в которой расширение Вселенной объясняется её неоднородной структурой:

  • В более пустых областях Вселенной время течёт быстрее, чем в плотных, таких как галактики.
  • Из-за этого часы в нашей галактике идут медленнее, чем в среднем по Вселенной.

Эта разница во времени создаёт иллюзию ускоренного расширения Вселенной, объясняя наблюдения без необходимости привлекать концепцию темной энергии.

"Наши результаты показывают, что-то, что мы называли темной энергией, — это ошибка в понимании неоднородного распределения массы и энергии во Вселенной", — заявил профессор Дэвид Уилтшир, ведущий автор исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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