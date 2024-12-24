Новая гипотеза ставит под сомнение одну из главных теорий физики

Исследователи из Университета Кентербери поставили под сомнение существование темной энергии — одной из самых загадочных концепций современной физики. Их работа, опубликованная в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRAS), предлагает альтернативное объяснение ускоренного расширения Вселенной.
Что такое темная энергия
Темная энергия была введена для объяснения наблюдений сверхновых в далёких галактиках, которые кажутся более удалёнными, чем предполагали классические теории. Согласно стандартной космологической модели, темная энергия составляет около 70% энергии Вселенной и является движущей силой её ускоренного расширения.
Однако современные данные вызывают вопросы:
Теория временных пейзажей
Учёные предложили теорию временных пейзажей, в которой расширение Вселенной объясняется её неоднородной структурой:
Эта разница во времени создаёт иллюзию ускоренного расширения Вселенной, объясняя наблюдения без необходимости привлекать концепцию темной энергии.
"Наши результаты показывают, что-то, что мы называли темной энергией, — это ошибка в понимании неоднородного распределения массы и энергии во Вселенной", — заявил профессор Дэвид Уилтшир, ведущий автор исследования.
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