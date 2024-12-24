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Жизнь на Марсе: учёные нашли лучшие места для поиска

2:01
Наука

Новые исследования показывают, что главная надежда на обнаружение жизни на Марсе связана с его подземными недрами, а не с поверхностью. Уровень метана в атмосфере, зафиксированный марсоходом Curiosity от NASA, может быть ключом к разгадке. Ученые предполагают, что сезонные изменения концентрации метана указывают на возможное присутствие метаногенов — организмов, выделяющих метан.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Кто такие метаногены

Метаногены — это одноклеточные организмы, которые потребляют водород и выделяют метан в качестве отходов. На Земле они обитают в экстремальных условиях, таких как:

  • Глубины земной коры: на километровых глубинах жидкая вода проникает через трещины в скалах.
  • Подлёдные озёра Антарктиды: жидкая вода сохраняется благодаря давлению льда.
  • Сверхсолёные бассейны глубокого океана: лишённые кислорода и с высокой солёностью, эти места поддерживают жизнь.

Все три типа условий имеют аналоги на Марсе.

Где искать жизнь на Марсе

Составив карту температуры, солёности и уровня pH, исследователи сопоставили данные Земли с марсианскими условиями. Наиболее перспективным местом для возможной жизни оказалась Acidalia Planitia — равнина в северном полушарии Марса.

Почему Acidalia Planitia

Под равниной, на глубине нескольких километров, температура достаточно высокая для существования жидкой воды.
Предполагаемый уровень pH и солёности воды благоприятен для жизни.
Достаточное количество молекулярного водорода способно поддерживать популяцию метаногенов.

Следующие шаги

Несмотря на оптимизм, основной вызов — это доступ к этим глубинам. Современные технологии пока не позволяют добраться до предполагаемой зоны обитания метаногенов. Однако открытие указывает направление для будущих миссий.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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