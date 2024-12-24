Жизнь на Марсе: учёные нашли лучшие места для поиска

Новые исследования показывают, что главная надежда на обнаружение жизни на Марсе связана с его подземными недрами, а не с поверхностью. Уровень метана в атмосфере, зафиксированный марсоходом Curiosity от NASA, может быть ключом к разгадке. Ученые предполагают, что сезонные изменения концентрации метана указывают на возможное присутствие метаногенов — организмов, выделяющих метан.
Метаногены — это одноклеточные организмы, которые потребляют водород и выделяют метан в качестве отходов. На Земле они обитают в экстремальных условиях, таких как:
Все три типа условий имеют аналоги на Марсе.
Составив карту температуры, солёности и уровня pH, исследователи сопоставили данные Земли с марсианскими условиями. Наиболее перспективным местом для возможной жизни оказалась Acidalia Planitia — равнина в северном полушарии Марса.
Под равниной, на глубине нескольких километров, температура достаточно высокая для существования жидкой воды.
Предполагаемый уровень pH и солёности воды благоприятен для жизни.
Достаточное количество молекулярного водорода способно поддерживать популяцию метаногенов.
Несмотря на оптимизм, основной вызов — это доступ к этим глубинам. Современные технологии пока не позволяют добраться до предполагаемой зоны обитания метаногенов. Однако открытие указывает направление для будущих миссий.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.