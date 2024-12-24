Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить урожай слив: простые правила, которые работают
Электроника или двигатель? Чем рискуете, прикуривая машину зимой
Ва-банк. Зеленский может готовить страшную массовую провокацию
Пенсионеры России получат январские выплаты раньше
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным

Вечная мерзлота раскрыла секреты: редкая находка мамонта в Батагайке

Наука

В Якутии обнаружена туша мамонтенка, которая поразила учёных своей степенью сохранности. Находка была представлена на презентации в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутске. Мамонтёнка назвали Яной в честь реки Яна, протекающей в Верхоянском районе, где и были найдены останки.

Мамонт
Фото: Flickr by Thomas Quine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мамонт

Детали находки

По предварительным оценкам, возраст останков составляет около 50 тысяч лет. Уникальность находки подчёркивает заведующий музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов:

"На данный момент это одна из наиболее хорошо сохранившихся находок такого рода в мире", — говорит Чепрасов.

Всего в мире известно шесть подобных находок, пять из которых сделаны на территории России.

Летом этого года местные жители обнаружили тушу в местности Батагайка. Из-за естественного процесса вытаивания передняя часть тела животного отделилась и осела, а задняя оставалась в мерзлоте. Жители с помощью подручных средств извлекли тушу и поместили её в ледник, после чего сообщили об открытии учёным.

Первые исследования

В октябре тушу доставили в лабораторию СВФУ в Якутске. Учёные уже начали генетические исследования. Мамонтёнок был самкой, погибшей в возрасте около года. Её высота в холке составляет 120 сантиметров, а длина — менее двух метров.

Такие находки дают уникальную возможность изучать древнюю фауну, условия жизни и вымирание мамонтов. Генетические исследования помогут понять, как изменялась природа Арктики и какие факторы привели к исчезновению этих животных.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке?
Новости спорта
Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке? Аудио 
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются
Красота и стиль
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным
Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России
Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники
Три породы кошек, которые живут дольше остальных
В старом клипе Седоковой увидели зловещее пророчество по поводу смерти Яниса Тиммы
Секреты профессионального макияжа: как скрыть все недостатки кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.