Вечная мерзлота раскрыла секреты: редкая находка мамонта в Батагайке

В Якутии обнаружена туша мамонтенка, которая поразила учёных своей степенью сохранности. Находка была представлена на презентации в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутске. Мамонтёнка назвали Яной в честь реки Яна, протекающей в Верхоянском районе, где и были найдены останки.

Фото: Flickr by Thomas Quine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мамонт

Детали находки

По предварительным оценкам, возраст останков составляет около 50 тысяч лет. Уникальность находки подчёркивает заведующий музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов:

"На данный момент это одна из наиболее хорошо сохранившихся находок такого рода в мире", — говорит Чепрасов.

Всего в мире известно шесть подобных находок, пять из которых сделаны на территории России.

Летом этого года местные жители обнаружили тушу в местности Батагайка. Из-за естественного процесса вытаивания передняя часть тела животного отделилась и осела, а задняя оставалась в мерзлоте. Жители с помощью подручных средств извлекли тушу и поместили её в ледник, после чего сообщили об открытии учёным.

Первые исследования

В октябре тушу доставили в лабораторию СВФУ в Якутске. Учёные уже начали генетические исследования. Мамонтёнок был самкой, погибшей в возрасте около года. Её высота в холке составляет 120 сантиметров, а длина — менее двух метров.

Такие находки дают уникальную возможность изучать древнюю фауну, условия жизни и вымирание мамонтов. Генетические исследования помогут понять, как изменялась природа Арктики и какие факторы привели к исчезновению этих животных.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

