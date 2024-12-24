Как алкоголь разрушает способность мозга адаптироваться

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные выяснили, что алкоголь негативно влияет на способность мозга адаптироваться, изменяя активность холинергических интернейронов (CIN). Эти нейроны, высвобождающие ацетилхолин, играют важнейшую роль в стриатуме головного мозга, который отвечает за обучение и мотивацию, связанные с системой вознаграждения. Результаты исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Что такое холинергические интернейроны

По словам Джуна Вана, главы исследовательской лаборатории при Техасском медицинском колледже A&M, холинергические интернейроны регулируют стимулы, которые активируют дофаминовые нейроны — ключевой элемент системы вознаграждения. CIN работают как "фильтры", контролирующие реакции мозга на внешние стимулы.

Что происходит под воздействием алкоголя

Используя передовые методы, такие как оптогенетика (управление активностью клеток с помощью света) и волоконная фотометрия (мониторинг высвобождения ацетилхолина), исследователи изучили, как изменения в работе CIN влияют на поведение. В норме эти нейроны действуют по принципу "всплеск-пауза", где пауза между активностями играет ключевую роль в адаптации мозга.

Однако хроническое воздействие алкоголя нарушает этот паттерн:

Паузы становятся менее выраженными.

Нарушается процесс реверсивного обучения — способности мозга заменять старые модели поведения новыми.

Эти нарушения делают мозг менее пластичным, усложняя адаптацию к новым условиям и снижая когнитивные способности. Исследование подчёркивает, как алкоголь разрушает фундаментальные механизмы обучения и адаптации.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

