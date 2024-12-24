Как алкоголь разрушает способность мозга адаптироваться

Учёные выяснили, что алкоголь негативно влияет на способность мозга адаптироваться, изменяя активность холинергических интернейронов (CIN). Эти нейроны, высвобождающие ацетилхолин, играют важнейшую роль в стриатуме головного мозга, который отвечает за обучение и мотивацию, связанные с системой вознаграждения. Результаты исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).
Что такое холинергические интернейроны
По словам Джуна Вана, главы исследовательской лаборатории при Техасском медицинском колледже A&M, холинергические интернейроны регулируют стимулы, которые активируют дофаминовые нейроны — ключевой элемент системы вознаграждения. CIN работают как "фильтры", контролирующие реакции мозга на внешние стимулы.
Что происходит под воздействием алкоголя
Используя передовые методы, такие как оптогенетика (управление активностью клеток с помощью света) и волоконная фотометрия (мониторинг высвобождения ацетилхолина), исследователи изучили, как изменения в работе CIN влияют на поведение. В норме эти нейроны действуют по принципу "всплеск-пауза", где пауза между активностями играет ключевую роль в адаптации мозга.
Однако хроническое воздействие алкоголя нарушает этот паттерн:
Эти нарушения делают мозг менее пластичным, усложняя адаптацию к новым условиям и снижая когнитивные способности. Исследование подчёркивает, как алкоголь разрушает фундаментальные механизмы обучения и адаптации.
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