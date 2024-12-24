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Как алкоголь разрушает способность мозга адаптироваться

1:50
Наука

Учёные выяснили, что алкоголь негативно влияет на способность мозга адаптироваться, изменяя активность холинергических интернейронов (CIN). Эти нейроны, высвобождающие ацетилхолин, играют важнейшую роль в стриатуме головного мозга, который отвечает за обучение и мотивацию, связанные с системой вознаграждения. Результаты исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Что такое холинергические интернейроны

По словам Джуна Вана, главы исследовательской лаборатории при Техасском медицинском колледже A&M, холинергические интернейроны регулируют стимулы, которые активируют дофаминовые нейроны — ключевой элемент системы вознаграждения. CIN работают как "фильтры", контролирующие реакции мозга на внешние стимулы.

Что происходит под воздействием алкоголя

Используя передовые методы, такие как оптогенетика (управление активностью клеток с помощью света) и волоконная фотометрия (мониторинг высвобождения ацетилхолина), исследователи изучили, как изменения в работе CIN влияют на поведение. В норме эти нейроны действуют по принципу "всплеск-пауза", где пауза между активностями играет ключевую роль в адаптации мозга.

Однако хроническое воздействие алкоголя нарушает этот паттерн:

  • Паузы становятся менее выраженными.
  • Нарушается процесс реверсивного обучения — способности мозга заменять старые модели поведения новыми.

Эти нарушения делают мозг менее пластичным, усложняя адаптацию к новым условиям и снижая когнитивные способности. Исследование подчёркивает, как алкоголь разрушает фундаментальные механизмы обучения и адаптации.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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