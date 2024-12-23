Тайна народа, избегающего контактов с цивилизацией

В тропических лесах Бразилии автоматические камеры зафиксировали представителей загадочного народа массако. Этот малочисленный и обособленный этнос получил своё название от реки, на берегах которой они живут.
Кто такие массако
По оценкам учёных, численность народа массако не превышает 250 человек. Они живут в изоляции, избегая контактов с внешним миром. Путешествуя по лесам, массако периодически меняют своё местожительство, возводя новые хижины.
Особую защиту обеспечивает их уникальная тактика: вокруг деревень установлены тысячи шипов, которые служат барьером для незваных гостей. Любой, кто осмелится проникнуть на их территорию, рискует серьёзно пострадать.
В чём их тайна
Снимки, сделанные автоматическими камерами, привлекли внимание правительства и исследователей. Альтаир Альгайер, агент бразильского ведомства Funai, заметил сходство массако с другим народом — сирионо, живущим на противоположной стороне реки. Однако утверждать, что они принадлежат к одному этносу, пока рано: информации о массако недостаточно для таких выводов.
Народ массако — живое напоминание о неизведанных уголках нашей планеты. Их культура и образ жизни остаются тайной, которая может пролить свет на древние традиции коренных народов Южной Америки.
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