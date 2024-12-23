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Учёные запатентовали ланцет для экспресс-диагностики ВИЧ и сифилиса

1:21
Наука

Учёные Тюменского медицинского университета запатентовали ланцетное устройство для экспресс-анализа пяти заболеваний: ВИЧ, сифилис, туберкулез и гепатиты C и B. Использовать его сможет любой человек, даже без медицинских навыков, рассказали в пресс-службе ТюмГМУ.

Лаборатория технопарка "Модуль"
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория технопарка "Модуль"

"Ланцетное устройство для экспресс-анализа сразу пяти маркеров социально-значимых заболеваний разработали в Тюменском медицинском университете. Устройство предназначено для диагностики ВИЧ, гепатитов С и В, сифилиса и туберкулеза. Воспользоваться им сможет любой человек, независимо от наличия медицинских навыков", — сказано в сообщении.

Одноразовое использование устройства исключает риск заражения заболеваниями. После забора крови, результат отобразится на тест-полосках. Его предполагается распространять в аптечных сетях, а также через фельдшерско-акушерские пункты. В будущем его размер планируют уменьшить — он станет не больше шариковой ручки.

Разработка проекта поддержана грантом Фонда содействия инновациям в конкурсе "Умник" в направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения". По мнению авторов, устройство поможет диагностировать развитие заболеваний на ранней стадии.

Уточнения

Сегодня под термином «ланцет» в медицине подразумевают ланцет для капиллярного забора крови или скарификатор. Представляет собой маленькую иглу для прокола кожи на пальце, обычно — стерильную, одноразовую. Часто ланцет конструктивно совмещают с небольшим сосудом для хранения забранной пробы крови, такую его разновидность называют «автоланцетом».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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