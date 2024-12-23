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Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами

2:20
Наука

Учёные из Университета Торонто зафиксировали феномен, который переворачивает интуитивное понимание времени. В ходе квантовых экспериментов исследователи наблюдали эффект "отрицательного времени", когда процесс, кажется, завершается раньше, чем начинается. Это открытие, опубликованное на платформе arXiv, заставляет взглянуть на природу времени под новым углом.

Время
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Время

Что обнаружили учёные

В своих экспериментах исследователи облучали атомы лазером, наблюдая за тем, как энергия фотонов передаётся атомам, вызывая их переход в возбужденное состояние. При анализе временных промежутков, связанных с этими процессами, оказалось, что в некоторых случаях временные метки имели отрицательное значение.

Этот феномен напоминает ранее наблюдавшийся эффект, когда свет, проходя через материал, казался выходящим из него раньше, чем входил. Тогда это объясняли оптическими иллюзиями, вызванными взаимодействием волн с веществом. Новые эксперименты, однако, показали, что причина может быть глубже.

Квантовый парадокс или иллюзия

Несмотря на сенсационность открытия, учёные подчёркивают: речь не идёт о нарушении фундаментальных законов физики или путешествиях во времени. Эффект объясняется законами квантовой механики, где частицы, такие как фотоны, подчиняются вероятностным, а не классическим правилам.

"Наши наблюдения не противоречат специальной теории относительности, а демонстрируют необычные аспекты квантовых взаимодействий", — заявили исследователи.

Тем не менее работа вызвала дискуссии в научной среде. Немецкий физик Сабина Хоссенфельдер утверждает, что эффект связан не с природой времени, а с движением фотонов. Команда из Торонто, напротив, уверена, что их исследование приближает науку к разгадке фундаментальных свойств света.

Эти находки напоминают, что квантовая физика продолжает бросать вызовы привычным представлениям о времени и пространстве. Понимание таких явлений может в будущем привести к новым открытиям в области квантовых технологий, света и взаимодействий на микроскопическом уровне.

Уточнения

Временно́й парадо́кс известный также как парадокс путешествия во времени — теоретическая ситуация с путешествием во времени, когда гость из будущего совершает нечто в посещаемом им прошлом, меняющее обстоятельства будущего: например, делающее само это путешествие невозможным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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