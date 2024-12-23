Рассеянный склероз: точное лечение станет возможным благодаря генам

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных из Каролинского и Эдинбургского университетов представила революционное открытие — "атлас" активности генов в клетках мозга пациентов с рассеянным склерозом (РС). Эта разработка открывает новые горизонты в лечении прогрессирующих форм заболевания.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вышитое изображение мозга человека

Что такое "атлас" генов и зачем он нужен

Рассеянный склероз — хроническое заболевание, поражающее нервную систему. Оно проявляется слабостью, онемением конечностей и, в тяжёлых случаях, полной потерей контроля над телом. Болезнь развивается преимущественно у людей в возрасте 30–40 лет и в некоторых случаях прогрессирует стремительно.

До сих пор лечение сводилось к подавлению активности иммунной системы, что эффективно лишь на ранних стадиях. Однако при прогрессирующих формах требуется воздействие непосредственно на клетки мозга. Новый "атлас" активности генов позволяет делить клетки мозга на четыре группы по уникальным генетическим особенностям, что помогает лучше понимать механизмы болезни и выбирать целевые подходы к терапии, сообщает "Царьград".

Как это открытие изменит лечение

Учёные уверены, что генетическая карта позволит разрабатывать более точные методы лечения, ориентированные на индивидуальные особенности клеток. Это улучшит эффективность терапии, особенно на поздних стадиях РС, где существующие методы часто оказываются бессильны.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

