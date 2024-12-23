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Учёные нашли древнейшую спящую чёрную дыру с уникальной массой

1:33
Наука

Учёные из Кембриджского университета при помощи американского телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили одну из самых древних сверхмассивных чёрных дыр. Этот объект, расположенный в галактике GN-1001830, выделяется не только возрастом, но и необычной массой, составляющей около 40% от массы всей галактики. Это примерно в тысячу раз превышает типичное соотношение, отмечают исследователи в журнале Nature.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Обнаруженная чёрная дыра относится к числу наиболее массивных объектов своего типа, с оценочной массой порядка 400 миллионов солнечных масс. Её возраст также впечатляет — она сформировалась спустя всего 800 миллионов лет после Большого взрыва, тогда как возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет.

Интересной особенностью объекта является его текущий "спящий" статус. Несмотря на огромный размер, чёрная дыра поглощает материю со скоростью в сто раз ниже своего теоретического предела. Это делает её менее заметной, поскольку свечение вокруг объекта значительно ослаблено. Учёные предполагают, что подобная фаза "сна" наступает у чёрных дыр после периода интенсивного роста.

Этот феномен представляет собой редкую возможность изучить ранние этапы формирования галактик и эволюцию чёрных дыр, когда такие объекты были ещё относительно молодыми.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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