Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой
Тканевые маски: модный тренд или пустая трата времени
Как превратить старую квартиру в модное пространство в стиле фьюжн
Секреты стиля состоятельных людей: что носить и избегать
Идеальный сорт томатов для теплицы и балкона
Эксперт посоветовал россиянам не выкидывать советские комоды
Блогерша из Китая запустила тренд на фотосессии с животами для небеременных девушек
Борьба с вредителями: как спасти капусту от прожорливых гусениц
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос

Обитаемые планеты в нашей галактике: мифы о внеземной жизни и реальность научных исследований

2:50
Наука

Как возникла жизнь на Земле? Этот вопрос волнует ученых на протяжении многих лет. Ответ на него не только углубляет наше понимание биологии, но и подсказывает, стоит ли искать жизнь за пределами нашей планеты.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Тайны первичного бульона

Одной из популярных теорий является гипотеза о "первичном бульоне", жидкой смеси органических соединений, которая могла стать колыбелью жизни. Исследование 1952 года, проведенное Стэнли Миллером и Гарольдом Юри, показало, что при помощи электрического разряда можно создать молекулы, схожие с аминокислотами.

Однако дальнейшие исследования показали, что в результате эксперимента получалось множество различных веществ, и для синтеза РНК и аминокислот необходимы высокие концентрации нескольких ключевых компонентов.

Гидротермальные источники как колыбель жизни

Другие ученые предполагают, что жизнь могла зародиться в горячих гидротермальных источниках на дне океана. Эти места, выбрасывающие щелочную воду в кислую океанскую среду, обеспечивают энергетические ресурсы, необходимые для жизни.

Тем не менее, отсутствие пребиотических химических реакций, способствующих образованию необходимых молекул, ставит под сомнение эту теорию. На дне океана не хватает концентрации необходимых химических веществ, а ультрафиолетовое излучение, необходимое для многих химических процессов, не проникает на такую глубину.

Разнообразие условий для возникновения жизни

Успех в возникновении жизни, вероятно, зависел от того, что различные химические процессы происходили в различных местах и в разное время. В небольших озерах и прудах на поверхности Земли, где тепло из недр и циклы влажности создавали разнообразные условия, шансы на возникновение жизни были гораздо выше.

Поиск внеземной жизни: оптимизм или преждевременные выводы

Научные открытия показывают, что в нашей галактике может быть миллиард обитаемых планет. Однако отсутствие обнаруженной внеземной жизни ставит под сомнение оптимизм в этом вопросе. Мы не можем оценить вероятность возникновения жизни даже при подходящих условиях.

Примеры, такие как необходимость особых соединений для образования молекул РНК, подчеркивают сложность химических процессов, необходимых для жизни.

Таким образом, жизнь на Земле остается загадкой: была ли она неизбежной или же случайной. Только активные астрономические исследования могут помочь ответить на вопрос о существовании жизни в других частях Вселенной.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash Аудио 
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Последние материалы
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах
Системы безопасности, которые не работают в России, и те, которые спасают жизни
Наша планета под угрозой: как защитить Землю от астероидов
Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку
Германия насыщает Украину ПВО перед попыткой наступления ВСУ
ЦБ увидел свет в конце инфляционного туннеля
Преимущества и риски присутствия на сервисе при ремонте автомобиля
Секреты успешного выращивания хойи в домашних условиях
Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.