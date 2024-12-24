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Наша планета под угрозой: как защитить Землю от астероидов

2:14
Наука

Мир может столкнуться с катастрофическими последствиями, если астероид Судного дня столкнется с Землёй. Это может произойти, если не предпринять своевременные меры по предотвращению столкновения с опасными космическими объектами.

Комета Понса-Брукса
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Комета Понса-Брукса

Астероиды и кометы, вращающиеся вокруг Солнца, представляют собой значительные экзистенциальные угрозы, которые не следует недооценивать. Хотя большинство из них безопасно проходят мимо, время от времени происходит крупное столкновение с катастрофическими последствиями, как, например, астероид, который привел к вымиранию динозавров.

Ученые и инженеры по всему миру работают над планетной защитой, чтобы избежать подобной участи. Робин Джордж Эндрюс в своей книге "Как убить астероид: настоящая наука планетарной обороны" обсуждает подходы к защите Земли от космических угроз.

В интервью он поделился своими взглядами на современные технологии обнаружения и отклонения астероидов, а также на оптимистичные перспективы человечества в борьбе с этими угрозами.

Одним из главных достижений стало успешное выполнение миссии DART, которая в 2022 году нацелилась на астероид Диморфос. Этот проект стал важным шагом к созданию системы планетарной защиты, и впереди ожидаются новые инициативы, такие как миссия NASA NEO Surveyor, которая начнет работать в 2027 году.

Эти проекты нацелены на выявление и каталогизацию потенциально опасных объектов, что поможет человечеству заранее обнаруживать угрозы.

Однако, как отмечает Эндрюс, необходимость в планетной обороне всё ещё остается предметом обсуждения. Инвестирование в эту область иногда конкурирует с финансированием научных проектов, что может замедлить прогресс.

Ученые, с которыми он общался, не являются пессимистами; наоборот, они настроены оптимистично и считают, что существующие технологии могут спасти мир. Важно понимать, что многие из известных угроз могут быть заранее обнаружены и предотвращены, что вселяет надежду на будущее.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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