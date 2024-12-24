Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить старую квартиру в модное пространство в стиле фьюжн
Секреты стиля состоятельных людей: что носить и избегать
Обитаемые планеты в нашей галактике: мифы о внеземной жизни и реальность научных исследований
Идеальный сорт томатов для теплицы и балкона
Эксперт посоветовал россиянам не выкидывать советские комоды
Блогерша из Китая запустила тренд на фотосессии с животами для небеременных девушек
Борьба с вредителями: как спасти капусту от прожорливых гусениц
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах

Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени

3:01
Наука

Вопрос, который беспокоит многих, заключается в том, стоит ли продолжать добавлять или даже вычитать "високосные секунды" из времени, отслеживаемого нашими атомными часами. С момента введения дополнительной секунды в 1972 году мы добавляли её 27 раз. Но на горизонте маячит возможность первого вычитания. Почему же это так важно?

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Земля вращается вокруг своей оси, и это вращение определяет, как мы измеряем день. Однако это вращение не постоянно — оно постепенно замедляется из-за приливного трения, вызванного взаимодействием Земли с Луной и Солнцем.

В результате, с каждым годом на завершение суток уходит немного больше времени. Впрочем, с 1990 года наблюдается ускорение вращения Земли, что может привести к сокращению дня.

Вопрос о необходимости корректировок времени возникает, когда учитывается, сколько компьютерных систем и телекоммуникационных операций затрагиваются при внесении изменений. Национальный институт стандартов и технологий получает более 100 миллиардов запросов на синхронизацию времени ежедневно.

Проблемы, возникающие от добавления дополнительной секунды, хорошо известны: инциденты, связанные с авариями в работе Reddit и Qantas Airways, стали наглядными примерами.

Что, если просто игнорировать несовпадение времени? Научные исследования показывают, что, если не предпринять никаких действий, разница может достигнуть секунды или даже минуты через столетие. В нашем цифровом мире важна ли точная продолжительность суток?

Сложности усугубляются глобальным потеплением. С тающими ледяными щитами масса Земли перемещается ближе к оси вращения, что ускоряет вращение. Однако талая вода перераспределяется по океану, что, наоборот, замедляет вращение. На текущий момент этот эффект сильнее, чем ускорение.

Пока учёные высказывают предположения о будущем, обсуждения о введении или отмене високосных секунд продолжаются. Некоторые эксперты предлагают подождать 100 лет для единой корректировки, что может оказаться более целесообразным, чем постоянные изменения.

В 2022 году международные участники согласились прекратить корректировки до 2035 года, после чего возможны изменения раз в 20 или 100 лет.

"Время — важная единица, от которой зависят многие стандарты", — утверждает физик Элизабет Донли.

Всё это поднимает вопрос: может ли цифровой мир пережить такие изменения без последствий? Некоторые компании, например Google, уже применяют свои подходы, чтобы избежать глобальных сбоев.

"Компьютерным сетям неважно, где на небе находится солнце", — отмечает Донли.

Уточнения

Секу́нда (русское обозначение: с; международное: s) — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Садоводство, цветоводство
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду Аудио 
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева
Экономика и бизнес
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах
Системы безопасности, которые не работают в России, и те, которые спасают жизни
Наша планета под угрозой: как защитить Землю от астероидов
Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку
Германия насыщает Украину ПВО перед попыткой наступления ВСУ
ЦБ увидел свет в конце инфляционного туннеля
Преимущества и риски присутствия на сервисе при ремонте автомобиля
Секреты успешного выращивания хойи в домашних условиях
Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.