Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени

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Вопрос, который беспокоит многих, заключается в том, стоит ли продолжать добавлять или даже вычитать "високосные секунды" из времени, отслеживаемого нашими атомными часами. С момента введения дополнительной секунды в 1972 году мы добавляли её 27 раз. Но на горизонте маячит возможность первого вычитания. Почему же это так важно?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Земля вращается вокруг своей оси, и это вращение определяет, как мы измеряем день. Однако это вращение не постоянно — оно постепенно замедляется из-за приливного трения, вызванного взаимодействием Земли с Луной и Солнцем.

В результате, с каждым годом на завершение суток уходит немного больше времени. Впрочем, с 1990 года наблюдается ускорение вращения Земли, что может привести к сокращению дня.

Вопрос о необходимости корректировок времени возникает, когда учитывается, сколько компьютерных систем и телекоммуникационных операций затрагиваются при внесении изменений. Национальный институт стандартов и технологий получает более 100 миллиардов запросов на синхронизацию времени ежедневно.

Проблемы, возникающие от добавления дополнительной секунды, хорошо известны: инциденты, связанные с авариями в работе Reddit и Qantas Airways, стали наглядными примерами.

Что, если просто игнорировать несовпадение времени? Научные исследования показывают, что, если не предпринять никаких действий, разница может достигнуть секунды или даже минуты через столетие. В нашем цифровом мире важна ли точная продолжительность суток?

Сложности усугубляются глобальным потеплением. С тающими ледяными щитами масса Земли перемещается ближе к оси вращения, что ускоряет вращение. Однако талая вода перераспределяется по океану, что, наоборот, замедляет вращение. На текущий момент этот эффект сильнее, чем ускорение.

Пока учёные высказывают предположения о будущем, обсуждения о введении или отмене високосных секунд продолжаются. Некоторые эксперты предлагают подождать 100 лет для единой корректировки, что может оказаться более целесообразным, чем постоянные изменения.

В 2022 году международные участники согласились прекратить корректировки до 2035 года, после чего возможны изменения раз в 20 или 100 лет.

"Время — важная единица, от которой зависят многие стандарты", — утверждает физик Элизабет Донли.

Всё это поднимает вопрос: может ли цифровой мир пережить такие изменения без последствий? Некоторые компании, например Google, уже применяют свои подходы, чтобы избежать глобальных сбоев.

"Компьютерным сетям неважно, где на небе находится солнце", — отмечает Донли.

Уточнения

Секу́нда (русское обозначение: с; международное: s) — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС.

