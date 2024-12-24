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Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих

2:03
Наука

Представьте себе, что на берегу Новой Зеландии выбрасывает одного из самых редких китов на Земле. В июле этого года длиной 16 футов и весом 3000 фунтов, лопатозубый кит стал сенсацией, которую даже опытные исследователи не ожидали увидеть.

Кит
Фото: Freepik by vecstock
Кит

Как рассказывает старший советник по морским наукам Департамента охраны природы Новой Зеландии, Антон ван Хелден, он сразу понял, что это именно тот редкий вид, который наблюдается всего шесть раз за всю историю, и ни разу не был виден живым.

Научное сообщество получило уникальную возможность провести первое в истории препарирование этого кита. Открытие было осуществлено в хорошо сохранившемся состоянии, что дало возможность исследовать его биологические и культурные особенности.

Участие местных племен маори в исследовании также добавило глубины пониманию этого загадочного животного, известного как таонга, что означает "священное сокровище".

По мере исследования были сделаны интересные открытия. Например, у кита нашли небольшие рудиментарные зубы в верхней челюсти, которые говорят о его эволюционной истории и переходе к питанию кальмарами.

Кроме того, было обнаружено девять желудочных камер, в которых находились клювы кальмаров, линзы глаз кальмаров и даже паразитические черви.

Исследователи предполагают, что синяки на голове и сломанная челюсть кита могли указывать на черепно-мозговую травму как причину его смерти. Вскрытие продолжает приносить новые знания о жизни лопатозубых китов, их поведении и взаимодействии с окружающей средой.

"Это неделя, которую я никогда не забуду", — делится ван Хелден.

После окончания вскрытия местные племена сохранят челюсть и зубы кита, а остальная часть скелета будет выставлена в музее Тухура Отаго, чтобы публика могла ознакомиться с этим редким млекопитающим.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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