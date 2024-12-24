Исследование долины Волги: тайны, скрытые под дном реки

Ученые сделали важное открытие в верхнем течении реки Волги. В этом регионе они выявили участки, полностью перекрытые ледниковыми отложениями, относящимися к московскому оледенению, которое произошло 170-125 тысяч лет назад.
Это исследование подтверждает значительное влияние оледенений на формирование рек, о чем еще в XIX веке говорил Василий Докучаев. После таяния ледника на месте образовалась новая гидрографическая сеть, унаследовавшая лишь некоторые участки древних долин.
Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и их коллеги исследовали геологические особенности долины Волги в Тверской области. Изучение почвенного покрова от края реки до более высоких мест показало, что долина перекрыта единым плащом двучленных отложений, а аллювиальные отложения отсутствуют.
Это указывает на то, что река Волга на этом участке является наследницей древней доледниковой ложбины стока.
Как результат, долина реки Волги представляет собой сложную структуру, где наряду с ложбинами встречаются вновь образованные речные террасы. Это открытие объясняет несоответствие современных русел рек и древних долин, о котором писал Докучаев.
Исследуемый участок долины не был покрыт ледником во время последнего (Валдайского) оледенения, но он находился под сильным влиянием ледников. Холодные и сухие условия этого периода оказали заметное воздействие на надморонный слой двучленных отложений, в результате чего на некоторых участках образовались параболические дюны высотой до 10 метров.
Научные результаты, полученные для Верхней Волги, могут быть применимы к многим рекам Северного полушария, находящимся в пределах бывших ледниковых областей.
"Знание о строении речных долин поможет правильно планировать мелиоративные и защитные мероприятия от загрязнений", — отмечает руководитель проекта, Александр Макеев.
В исследовании принимали участие также сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета и других исследовательских институтов.
Понимание геологической структуры и экосистемы рек, таких как Волга, является ключом к эффективному управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
Во́лга (тат. Идел, чув. Атӑл, каз. Еділ, ног. Эдил, калм. Иҗил-һол, мар. Юл, эрз. Рав) — река в европейской части России.
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