Исследование долины Волги: тайны, скрытые под дном реки

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сделали важное открытие в верхнем течении реки Волги. В этом регионе они выявили участки, полностью перекрытые ледниковыми отложениями, относящимися к московскому оледенению, которое произошло 170-125 тысяч лет назад.

Это исследование подтверждает значительное влияние оледенений на формирование рек, о чем еще в XIX веке говорил Василий Докучаев. После таяния ледника на месте образовалась новая гидрографическая сеть, унаследовавшая лишь некоторые участки древних долин.

Результаты исследования

Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и их коллеги исследовали геологические особенности долины Волги в Тверской области. Изучение почвенного покрова от края реки до более высоких мест показало, что долина перекрыта единым плащом двучленных отложений, а аллювиальные отложения отсутствуют.

Это указывает на то, что река Волга на этом участке является наследницей древней доледниковой ложбины стока.

Как результат, долина реки Волги представляет собой сложную структуру, где наряду с ложбинами встречаются вновь образованные речные террасы. Это открытие объясняет несоответствие современных русел рек и древних долин, о котором писал Докучаев.

Влияние оледенения

Исследуемый участок долины не был покрыт ледником во время последнего (Валдайского) оледенения, но он находился под сильным влиянием ледников. Холодные и сухие условия этого периода оказали заметное воздействие на надморонный слой двучленных отложений, в результате чего на некоторых участках образовались параболические дюны высотой до 10 метров.

Научные результаты, полученные для Верхней Волги, могут быть применимы к многим рекам Северного полушария, находящимся в пределах бывших ледниковых областей.

"Знание о строении речных долин поможет правильно планировать мелиоративные и защитные мероприятия от загрязнений", — отмечает руководитель проекта, Александр Макеев.

В исследовании принимали участие также сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета и других исследовательских институтов.

Понимание геологической структуры и экосистемы рек, таких как Волга, является ключом к эффективному управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.

Уточнения

Во́лга (тат. Идел, чув. Атӑл, каз. Еділ, ног. Эдил, калм. Иҗил-һол, мар. Юл, эрз. Рав) — река в европейской части России.

