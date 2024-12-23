Лунный город будущего: в Японии представили проект комплекса с искусственной гравитацией

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Киотского университета совместно со специалистами строительной корпорации Kajima презентовали передовой проект лунного жилого комплекса, получившего название The Lunar Glass. Основной целью разработки является подготовка условий для будущих космических поселений, а также минимизация негативного влияния микрогравитации на человеческий организм при длительном пребывании в условиях космоса.

Фото: flickr.com by halfrain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Полнолуние

По замыслу разработчиков, The Lunar Glass будет представлять собой вращающуюся конструкцию, выполненную в форме стеклянного купола и установленную на массивной круглой платформе. Высота сооружения составит внушительные 400 метров, а его диаметр достигнет 200 метров. Предполагается, что комплекс сможет вместить до 10 тысяч человек, обеспечивая комфортные условия для жизни и работы на поверхности Луны.

Согласно планам, подготовительные работы для реализации проекта стартуют уже в следующем году. Разработка включает в себя как технические расчеты, так и логистическую подготовку к доставке материалов на Луну. Полноценное введение объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2030-х годов.

Специалисты уверены, что создание подобных жилых комплексов станет значительным шагом на пути к освоению космоса и разработке постоянных человеческих колоний за пределами Земли. Благодаря искусственной гравитации The Lunar Glass сможет решить проблему, связанную с ухудшением здоровья астронавтов при продолжительном воздействии невесомости.

Таким образом, проект не только откроет новые горизонты для освоения Луны, но и станет важным этапом в развитии технологий будущего, способных изменить представления человечества о жизни в космосе.

Уточнения

Микрогравитация — состояние, в котором ускорение, вызванное гравитацией, крайне незначительно, сама сила гравитации не изменяется.

