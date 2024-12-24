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Исследование глубин: каких обитателей встретили под морским дном

3:17
Наука

Подводные миры продолжают удивлять ученых: согласно недавнему исследованию, под морским дном обитает множество животных, что указывает на наличие сложных экосистем. Это первое зарегистрированное открытие более крупных организмов, таких как черви и улитки, в средах обитания, связанных с гидротермальными источниками.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Гидротермальные источники — это уникальные отверстия в морском дне, где тектонические плиты Земли встречаются, позволяя морской воде смешиваться с магмой. Хотя большинство океанского дна считается непригодным для жизни, вокруг этих источников наблюдается настоящий бум жизни.

Ранее в таких областях находили сообщества креветок, крабов, трубчатых червей и мидий, но теперь исследователи открыли и подводные сообщества. Изучая эти места, ученые столкнулись с "экстремофилами" — организмами, способными выживать в условиях высокой температуры и давления.

Эти существа питаются не солнечной энергией, а питательными веществами, образующимися при взаимодействии морской воды с магмой.

Около 26% мирового морского дна уже картографировано, но новое исследование подсказывает, что оно может быть более разнообразным, чем считалось ранее.

"Каждое новое исследование лишь подтверждает, как мало мы знаем о морском дне", — отмечает геолог из Университета Калгари, Рэйчел Лауэр.

В июле 2023 года морская биолог Сабина Голлнер и её команда из Королевского нидерландского института морских исследований исследовали Восточно-Тихоокеанское поднятие. Их цель заключалась в изучении трубчатых червей, и они использовали дистанционно управляемого робота для сбора образцов на глубине 8251 фута.

Робот не только собрал горные породы, но и обнаружил личинки трубчатых червей и другие виды, ранее встречавшиеся только на поверхности.

Эти находки могут существенно изменить понимание жизненного цикла трубчатых червей. Ученые предполагают, что личинки могут перемещаться по полостям, оседая и вырастая в маленьких пещерах. Это открытие предполагает, что экосистема подводного мира взаимосвязана, а жизнь существует не только на поверхности, но и под ней.

"Экосистема гидротермального источника в этой области не ограничивается тем, что мы видим выше, но также включает жизнь под поверхностью", — говорит Голлнер .

Учёные настаивают на необходимости защиты этих уникальных мест, особенно в свете угрозы, исходящей от глубоководной добычи полезных ископаемых.

Понимание этих экосистем имеет важное значение для сохранения глубоководной жизни и даже может помочь в поисках жизни за пределами Земли, например, на спутнике Юпитера — Европе.

"Мы знаем, что там есть вулканическая активность и океан. Нет причин, по которым в нашей Солнечной системе не может существовать жизнь, подобная гидротермальным источникам", — отмечает биолог из Бостонского колледжа, Хизер Олинс.

Уточнения

Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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