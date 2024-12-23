Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище

Космические войска Соединённых Штатов сообщили о печальном инциденте, произошедшем 18 декабря: вышедший из строя метеорологический спутник военного назначения DMSP-5D2 F14, принадлежащий США, прекратил своё существование, распавшись на множество фрагментов. По данным ведомства, в результате этого разрушения образовалось свыше полусотни космических обломков, которые теперь представляют собой потенциальную угрозу для других аппаратов, находящихся на околоземной орбите.
Инцидент произошел примерно в 16:10 по московскому времени на высоте 840 километров. Это событие вызвало беспокойство в космической отрасли, так как такие случаи способствуют увеличению количества мусора в космосе и повышению риска столкновений.
Спутник DMSP-5D2 F14, выведенный на орбиту в 1997 году в рамках оборонной программы метеорологических наблюдений, выполнял важную миссию, осуществляя мониторинг земной поверхности с солнечно-синхронной орбиты. Несмотря на то, что аппарат перестал функционировать в 2020 году и был официально списан, он всё ещё оставался в космическом пространстве, ожидая своей дальнейшей участи. Теперь же, его останки пополнили ряды орбитального мусора.
К сожалению, DMSP-5D2 F14 стал не первым представителем своего семейства, столкнувшимся с подобной катастрофой. В прошлом, аналогичная участь постигла и другие аппараты этой серии: F11 в 2004 году, F13 в феврале 2015 года и F12 в октябре 2016 года. Таким образом, происшествие с DMSP-5D2 F14 стало очередным напоминанием о проблеме растущего количества космического мусора и необходимости разработки эффективных методов его утилизации и предотвращения. Ведомство отметило, что они продолжают отслеживать ситуацию и оценивать потенциальные риски.
Космический мусор - все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.
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