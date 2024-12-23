Лёд Марса и его загадки: открыты потенциальные зоны для микробной жизни

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Хотя следов жизни на Марсе пока не найдено, новое исследование НАСА предполагает, что микробы могли бы существовать под слоем замёрзшей воды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Космос

Компьютерное моделирование показало, что солнечный свет, проходящий через водяной лёд, способен поддерживать фотосинтез в талых водоёмах на небольшой глубине под поверхностью.

На Земле подобные водоёмы богаты жизнью — здесь встречаются водоросли, грибы и цианобактерии, которые используют солнечный свет для получения энергии. По мнению учёных, такие условия могли бы существовать и на Марсе.

Лёд, пыль и тайны планеты

На Марсе обнаружены два типа льда: замёрзшая вода и углекислый газ. Водяной лёд, сформировавшийся из древнего снега, содержит пыль, которая сыграла важную роль в его образовании. Эти частицы поглощают солнечное тепло, вызывая таяние льда на глубине до нескольких метров.

Однако тонкая и сухая атмосфера Марса мешает таянию льда на поверхности. Тем не менее, под поверхностью ледников и снежных покровов эти ограничения не действуют, что делает возможным появление подземных водоёмов.

Земной опыт: криоконитовые полости

На Земле пыль, оседающая во льду, формирует небольшие углубления — криоконитовые полости. Поглощая солнечный свет, они нагреваются и образуют карманы с талой водой, где процветают простые формы жизни.

Такой процесс напоминает «теплицу» и может объяснить, как на Марсе возникают условия для сохранения воды в жидком состоянии.

«Это явление наблюдается на Земле», — отмечает Фил Кристенсен из Университета штата Аризона.

Учёный много лет исследует марсианский лёд, используя камеру THEMIS на борту орбитального аппарата «Марс Одиссей».

Потенциал для фотосинтеза

Новое исследование предполагает, что пыльный лёд Марса пропускает достаточно света, чтобы фотосинтез мог происходить на глубине до трёх метров. Верхние слои льда защищают эти водоёмы от сублимации и радиации.

По мнению исследователей, такие условия наиболее вероятны в марсианских тропиках — между 30 и 60 градусами широты в обоих полушариях.

Взгляд в будущее

Учёные планируют создать в лаборатории модель марсианского пылевого льда для дальнейших исследований. Одновременно ведётся составление карты участков, где возможны водоёмы с талой водой. Эти регионы могут стать приоритетными для будущих миссий с участием людей и роботов.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

