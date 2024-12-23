Уникальная звезда нарушила законы звёздной эволюции

Вселенная полна удивительных открытий. Согласно общепринятому мнению, стареющие звезды теряют лёгкие элементы, такие как литий, уступая место более тяжёлым — углероду и кислороду. Однако недавно учёные обнаружили исключение: звезда J0524-0336 нарушает эти правила.
J0524-0336 — эволюционировавшая звезда, находящаяся на поздней стадии своей "жизни". Она в 30 раз больше Солнца и значительно ярче большинства аналогичных звёзд. Её изучение проводилось с помощью спектроскопии — метода, позволяющего анализировать состав звёзд по световым волнам. Результаты оказались неожиданными: в этой старой звезде содержится огромное количество лития.
"Когда мы впервые увидели спектр J0524-0336 в 2018 году, я подумал, что произошла ошибка в данных. Однако при повторных наблюдениях в 2019 году оказалось, что это реальный сигнал. Это был самый мощный сигнал лития, который я когда-либо видел", — рассказывает доцент кафедры физики в Университете Северной Каролины, Ян Рёдерер.
Учёные выдвинули две основные гипотезы:
"Пожилые" звёзды, такие как J0524-0336, часто поглощают соседние объекты. Возможно, эта звезда захватила богатое литием тело, но ещё не успела смешаться с его веществом.
Профессор астрономии Университета Флориды, Рана Эззеддин, объясняет, что каждая из гипотез требует дальнейших проверок.
"Если мы найдём пылевое кольцо или околозвёздный диск, это укажет на потерю массы звезды из-за взаимодействия с другим объектом. Если такого диска не будет, придётся изучать внутренние процессы самой звезды", — рассказывает Эззеддин.
Этот случай поднимает новые вопросы о природе звёздной эволюции. Наблюдения за J0524-0336 продолжатся, открывая новые грани нашей галактики.
Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.