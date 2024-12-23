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Уникальная звезда нарушила законы звёздной эволюции

2:36
Наука

Вселенная полна удивительных открытий. Согласно общепринятому мнению, стареющие звезды теряют лёгкие элементы, такие как литий, уступая место более тяжёлым — углероду и кислороду. Однако недавно учёные обнаружили исключение: звезда J0524-0336 нарушает эти правила.

звезда
Фото: https://www.eso.org/public/images/eso2009a/ by ESO/L. Calçada, INAF-Padua/S. Zaggia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
звезда

Необычная звезда

J0524-0336 — эволюционировавшая звезда, находящаяся на поздней стадии своей "жизни". Она в 30 раз больше Солнца и значительно ярче большинства аналогичных звёзд. Её изучение проводилось с помощью спектроскопии — метода, позволяющего анализировать состав звёзд по световым волнам. Результаты оказались неожиданными: в этой старой звезде содержится огромное количество лития.

"Когда мы впервые увидели спектр J0524-0336 в 2018 году, я подумал, что произошла ошибка в данных. Однако при повторных наблюдениях в 2019 году оказалось, что это реальный сигнал. Это был самый мощный сигнал лития, который я когда-либо видел", — рассказывает доцент кафедры физики в Университете Северной Каролины, Ян Рёдерер.

Откуда литий

Учёные выдвинули две основные гипотезы:

  • Звезда может находиться на ранее неизвестной стадии эволюции, связанной с выработкой лития.
  • Литий мог быть получен в результате недавнего взаимодействия с другим небесным телом, например, планетой или звездой.

"Пожилые" звёзды, такие как J0524-0336, часто поглощают соседние объекты. Возможно, эта звезда захватила богатое литием тело, но ещё не успела смешаться с его веществом.

Что дальше

Профессор астрономии Университета Флориды, Рана Эззеддин, объясняет, что каждая из гипотез требует дальнейших проверок.

"Если мы найдём пылевое кольцо или околозвёздный диск, это укажет на потерю массы звезды из-за взаимодействия с другим объектом. Если такого диска не будет, придётся изучать внутренние процессы самой звезды", — рассказывает Эззеддин.

Этот случай поднимает новые вопросы о природе звёздной эволюции. Наблюдения за J0524-0336 продолжатся, открывая новые грани нашей галактики.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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