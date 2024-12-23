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Угроза астероидов вокруг Земли оказалась ниже ожиданий

2:58
Наука

Метеорный поток Тауридов, видимый с Земли осенью, давно интригует астрономов. Учёные предполагают, что эти метеоры — следы кометы Энке, одного из самых загадочных объектов в Солнечной системе. Недавние исследования показали, что опасность столкновения с астероидами из этого роя может быть ниже, чем ожидалось.

Метеорный поток Персеиды
Фото: Flickr by Ww2censor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Метеорный поток Персеиды

Что узнали исследователи

В 2024 году команда учёных из Университета Мэриленда, используя телескоп Zwicky Transient Facility (ZTF), провела масштабное исследование роя Тауридов. Этот поток небесных тел дрейфует вблизи Земли и привлекает внимание из-за потенциально опасных астероидов.

"Мы воспользовались уникальной возможностью наблюдать рой, когда он был близко к Земле. Наши данные показывают, что риск столкновения с крупным астероидом оказался гораздо ниже, чем мы предполагали, и это хорошая новость для планетарной защиты", — объясняет Цюаньчжи Е. руководитель проекта.

Исследования показали, что в рое, вероятно, содержится лишь 9-14 крупных объектов. Это намного меньше, чем предполагалось ранее. Учёные также выяснили, что изначальный родительский объект роя, вероятно, имел диаметр около 10 километров, а не 100, как предполагалось.

Почему это важно

Крупные астероиды способны нанести катастрофический ущерб. Например, Челябинский метеорит в 2013 году ранил более 1600 человек. Более массивные тела, подобные тому, что уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад, могут стать причиной вымирания. Однако новые данные позволяют оценивать угрозы более оптимистично.

Комета Энке и эволюция роя

Комета Энке, связанная с Тауридами, считается уникальной из-за своего короткого периода обращения вокруг Солнца — всего 3,3 года. Учёные полагают, что в прошлом Энке подверглась сильной фрагментации, и этот процесс может продолжаться.

"Изучение роя помогает понять, как формируются и распадаются малые тела, такие как кометы и астероиды. Это исследование не только важно для защиты Земли, но и углубляет наше понимание процессов в Солнечной системе", - поясняет Цюаньчжи Е.

Что дальше

Хотя результаты обнадёживают, учёные подчёркивают необходимость постоянного мониторинга. С помощью телескопа ZTF, способного эффективно сканировать небо, они планируют продолжить наблюдения за роем Тауридов в 2025 и 2026 годах.

"У нас есть ещё одна возможность уточнить наши выводы в ближайшие годы, и мы с нетерпением ждём продолжения работы", — добавляет Цюаньчжи Е.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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