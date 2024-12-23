Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила на дорогах: что ждёт водителей в 2025 году
Дедолларизация идёт полным ходом! Молдавия решила перейти на евро
Исследование показало, как остановить норовирус в общественных местах
Ошибки водителей: за что можно потерять права при замене деталей
Почему автомобили китайской сборки дешевле, но не всегда лучше
Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой
Как добиться богатого урожая груши
Уникальная звезда нарушила законы звёздной эволюции
Народные методы борьбы с бурой пятнистостью клубники

Тайна жизни на Марсе: как магнитное поле помогало планете

2:30
Наука

Миллиарды лет назад Марс мог быть пригодным для жизни, и главную роль в этом играл его магнитный щит. Новое исследование учёных из Гарвардского университета раскрывает, что глобальное магнитное поле Марса, или "динамо", могло существовать до 3,9 миллиарда лет назад, что на сотни миллионов лет позже, чем считалось ранее. Это открытие меняет представление о ранней истории Красной планеты.

Марс
Фото: Freepik
Марс

Как исследовали динамо Марса

Гарвардская команда, возглавляемая студенткой Сарой Стил и профессором Роджером Фу, использовала компьютерное моделирование и симуляции. Они сосредоточились на анализе ударных бассейнов Марса, образованных астероидными ударами. Эти кратеры, обладающие слабой магнитной активностью, помогли учёным определить временные рамки работы магнитного поля планеты.

"Мы показываем, что, возможно, не было причин считать, что динамо Марса отключилось слишком рано", — объясняет Стил.

Учёные предполагают, что слабая магнитная активность в бассейнах связана не с полным исчезновением поля, а с его сменой полярности — явлением, которое также происходит на Земле.

Новые данные и прорывные методы

Исследование основано на результатах, полученных ранее. Учёные изучали марсианский метеорит Allan Hills 84001 с помощью квантового алмазного микроскопа. Это позволило им выявить признаки работы динамо 3,9 миллиарда лет назад. Анализ показал, что магнитное поле Марса могло дольше защищать планету от разрушительных космических лучей.

Профессор Фу подчёркивает, что марсианские магнитные поля дают ключ к пониманию не только Красной планеты, но и всей Солнечной системы.

"Магнитные поля — один из немногих инструментов, который помогает нам заглянуть в недра планет и узнать об их истории", — отмечает он.

Почему это важно

Результаты исследования меняют подход к поиску следов жизни на Марсе. Более продолжительное существование магнитного поля могло создать условия, при которых жизнь на планете могла зародиться и развиваться дольше. Кроме того, новая теория открывает перспективы для дальнейших исследований, позволяя по-новому взглянуть на эволюцию планет в Солнечной системе.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут
Экономика и бизнес
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут Аудио 
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Российский шоу-бизнес
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом Аудио 
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот
Еда и рецепты
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Исследование показало, как остановить норовирус в общественных местах
Ошибки водителей: за что можно потерять права при замене деталей
Почему автомобили китайской сборки дешевле, но не всегда лучше
Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой
Как добиться богатого урожая груши
Уникальная звезда нарушила законы звёздной эволюции
Народные методы борьбы с бурой пятнистостью клубники
Угроза астероидов вокруг Земли оказалась ниже ожиданий
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Нарколог Холдин объяснил 2 ключевые опасности конфет с алкоголем для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.