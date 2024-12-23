Тайна жизни на Марсе: как магнитное поле помогало планете

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Миллиарды лет назад Марс мог быть пригодным для жизни, и главную роль в этом играл его магнитный щит. Новое исследование учёных из Гарвардского университета раскрывает, что глобальное магнитное поле Марса, или "динамо", могло существовать до 3,9 миллиарда лет назад, что на сотни миллионов лет позже, чем считалось ранее. Это открытие меняет представление о ранней истории Красной планеты.

Фото: Freepik Марс

Как исследовали динамо Марса

Гарвардская команда, возглавляемая студенткой Сарой Стил и профессором Роджером Фу, использовала компьютерное моделирование и симуляции. Они сосредоточились на анализе ударных бассейнов Марса, образованных астероидными ударами. Эти кратеры, обладающие слабой магнитной активностью, помогли учёным определить временные рамки работы магнитного поля планеты.

"Мы показываем, что, возможно, не было причин считать, что динамо Марса отключилось слишком рано", — объясняет Стил.

Учёные предполагают, что слабая магнитная активность в бассейнах связана не с полным исчезновением поля, а с его сменой полярности — явлением, которое также происходит на Земле.

Новые данные и прорывные методы

Исследование основано на результатах, полученных ранее. Учёные изучали марсианский метеорит Allan Hills 84001 с помощью квантового алмазного микроскопа. Это позволило им выявить признаки работы динамо 3,9 миллиарда лет назад. Анализ показал, что магнитное поле Марса могло дольше защищать планету от разрушительных космических лучей.

Профессор Фу подчёркивает, что марсианские магнитные поля дают ключ к пониманию не только Красной планеты, но и всей Солнечной системы.

"Магнитные поля — один из немногих инструментов, который помогает нам заглянуть в недра планет и узнать об их истории", — отмечает он.

Почему это важно

Результаты исследования меняют подход к поиску следов жизни на Марсе. Более продолжительное существование магнитного поля могло создать условия, при которых жизнь на планете могла зародиться и развиваться дольше. Кроме того, новая теория открывает перспективы для дальнейших исследований, позволяя по-новому взглянуть на эволюцию планет в Солнечной системе.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

