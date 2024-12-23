Что скрывают полюса Солнца? Неожиданные находки

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Что скрывают полюса Солнца? Этот вопрос давно волнует учёных. Недавнее исследование проливает свет на возможное существование уникальных полярных вихрей, которые меняются вместе с солнечным циклом, но остаются вне зоны прямого наблюдения.

Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солнце

Полярные вихри в космосе

Полярные вихри — распространённое явление в Солнечной системе. На Земле они стабилизируют холодный воздух на полюсах, а на Юпитере, Венере и других планетах их динамика позволяет исследовать атмосферу. Однако Солнце — объект особый. Его вихри формируются в магнитной плазме, а не в атмосфере, как на планетах. Этот фактор делает их природу ещё более сложной.

Компьютерное моделирование: взгляд на невидимое

Поскольку наблюдать солнечные полюса напрямую невозможно, учёные использовали суперкомпьютеры для моделирования. Исследование показало, что на широте около 55 градусов формируется кольцо полярных вихрей. С началом явления, известного как "движение к полюсам", эти вихри сжимаются и исчезают ближе к максимуму солнечного цикла, когда магнитное поле меняет полярность.

Число вихрей и их динамика зависят от силы текущего цикла, что даёт ключ к пониманию связи между магнитными процессами и интенсивностью солнечных циклов.

Новые горизонты исследований

"Никто не может с уверенностью сказать, что происходит на солнечных полюсах", — признаётся руководитель исследования Маусуми Дикпати.

Однако полученные данные помогут планировать будущие миссии. Например, миссия NASA "Солнечный орбитальный аппарат" позволит впервые заглянуть на полюса, но наблюдения будут ограничены периодом солнечного максимума.

Для получения полной картины учёные считают важным разработать миссию, которая обеспечит одновременное наблюдение Солнца с разных точек.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

