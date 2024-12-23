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Регенерация сердечной мышцы: будущее лечения уже здесь

1:57
Наука

Учёные из Медицинского колледжа Университета Аризоны обнаружили, что у некоторых пациентов с искусственным сердцем возможно восстановление сердечной мышцы.

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Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Это открытие даёт надежду на новые подходы к лечению сердечной недостаточности и, возможно, на её полное излечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Сердечная недостаточность затрагивает почти 7 миллионов взрослых в США и ежегодно становится причиной 14% смертей, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Хотя лекарства могут замедлить её прогрессирование, излечения пока не существует.

Единственным эффективным методом остаётся искусственное сердце, известное как устройство вспомогательной терапии левого желудочка (LVAD), которое помогает сердцу перекачивать кровь.

Исследование показало, что у пациентов с LVAD скорость регенерации сердечных клеток превышает норму более чем в шесть раз.

Проект объединил международную команду учёных, включая специалистов из Университета Юты и Каролинского института в Стокгольме, которые использовали метод углеродного датирования тканей сердца. Это подтвердило наличие новых клеток у пациентов с искусственным сердцем.

Невозможность регенерации сердечной мышцы связана с постоянной нагрузкой на сердце. Если удастся воздействовать на молекулярные процессы деления клеток, можно будет значительно улучшить лечение.

"Мы уже знаем, что у четверти пациентов с LVAD наблюдается регенерация сердечной мышцы, но пока неясно, почему это происходит не у всех", — отметил Хешам Садек, возглавляющий исследовательскую группу.

Следующий шаг — выяснить, как сделать регенерацию возможной для всех, чтобы приблизиться к излечению сердечной недостаточности.

Уточнения

Серде́чная недоста́точность (лат  insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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