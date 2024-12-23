Гены Homo sapiens старше, чем мы думали

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Исследование, проведённое учёными Падуанского университета, раскрыло важные этапы эволюции Homo sapiens, изменив представления о генетическом развитии человека.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Оно показало, что многие характерные черты генетического ландшафта современных людей появились задолго до разделения линий Homo sapiens и их древних родственников.

Около 900 000 лет назад популяции предков человека пережили демографический кризис, который совпал с крупными геномными перестройками, включая слияние 2-й хромосомы и транслокацию псевдоаутосомной области (PAR2).

Эта перестройка, вероятно, произошла до разделения Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев около 650 000 лет назад.

Учёные также обнаружили, что современный человек и неандертальцы обменивались генетическим материалом ещё 350 000 лет назад, что привело к восстановлению утраченных вариантов в геноме неандертальцев.

В исследовании анализировались генетические различия и ключевые события, повлиявшие на становление Homo sapiens. Особое внимание уделялось хромосомным перестройкам, развитию мозга и морфологии черепа.

Также были выявлены уникальные генетические вариации, которые связаны с современным поведением и когнитивными способностями.

Учёные пришли к выводу, что эволюция человека была более сложной, чем считалось ранее, с многочисленными генетическими событиями, взаимодействиями и адаптациями, определившими уникальные черты современных Homo sapiens.

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов. Принадлежит роду люди (Homo) семейства гоминид (надсемейство — человекообразные), и выделяется прямохождением, использованием речи для коммуникации с другими представителями вида, использованием орудий труда, а также исключительно развитыми когнитивными способностями, которыми он обязан большому размеру и особенностям строения своего головного мозга.



