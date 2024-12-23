Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выяснилось, рецепты приготовления каких блюд чаще всего искали россияне в 2024 году
Надоело старое зеркало? Попробуйте эти варианты и все гости умрут от зависти
Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет
Как выбрать витаминную косметику для лица и получить здоровую, сияющую кожу?
Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак
Банк Intesa Sanpaolo вводит ограничения на евро-платежи
Эффективные методы разжигания костра зимой: секреты успешных хозяев
Этот сорт томатов выдерживает даже суровую погоду
Тайны многовековых гробниц: что скрывает церковь во Франции

Теория испарения чёрных дыр: решён ли парадокс Хокинга

3:01
Наука

В 1974 году Стивен Хокинг выдвинул идею, которая перевернула наше представление о чёрных дырах. Согласно его теории, эти таинственные космические объекты, чья гравитация настолько сильна, что даже свет не может вырваться из их горизонта событий, могут медленно испаряться, излучая частицы. Однако, несмотря на десятилетия исследований, этот процесс остаётся загадкой, создавая новые вопросы и парадоксы.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Как испаряются чёрные дыры

Теория Хокинга основана на принципах квантовой механики. Он предположил, что на горизонте событий чёрной дыры возникают пары частиц и античастиц. Обычно эти частицы аннигилируют друг друга, но у горизонта событий одна частица может быть поглощена чёрной дырой, а другая — выброшена в космос, образуя излучение Хокинга. Этот процесс приводит к потере энергии и массы чёрной дырой, что в конечном итоге может привести к её исчезновению.

Этот процесс крайне медленный. Чёрной дыре массой с Солнце понадобится порядка 106710^{67}1067 лет, чтобы испариться — невероятно долгий срок, превышающий возраст Вселенной.

Проблема предсказуемости

Однако гипотеза Хокинга создала так называемый информационный парадокс. Если чёрная дыра полностью испаряется, куда исчезает информация о материи, которая попала внутрь? Это противоречит фундаментальному закону физики о сохранении информации, согласно которому состояние системы в будущем должно быть предсказуемо на основе её прошлого.

Некоторые физики считают, что это требует пересмотра основополагающих принципов, таких как локальность (влияние только ближайших объектов) и предсказуемость. Идея квантовой нелокальности, предполагающая связь частиц внутри и вне чёрной дыры, может помочь разрешить этот парадокс.

Новые открытия и вызовы

В 2023 году исследование, опубликованное в Physical Review Letters, поставило под сомнение уникальность проблемы чёрных дыр. Учёные предположили, что эффект испарения и потери информации может быть присущ всем объектам во Вселенной. Это открытие добавило ещё больше вопросов, но также открыло новые пути для исследования.

На пути к разгадке

Несмотря на десятилетия изучения, испарение чёрных дыр остаётся одной из главных загадок современной науки. Каждый шаг вперёд создаёт новые вызовы, но учёные верят, что эти вопросы в конечном итоге приведут нас к более глубокому пониманию устройства Вселенной.

"Создавая больше загадок, мы приближаемся к решению", — говорит астрофизик Хейно Фальке.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Как выбрать тур: сравнение дорогих и бюджетных предложений
Гости скажут вам спасибо! Как выбрать идеальный диван для гостиной
Продукты, которые воруют сон у подростков
Как конопляный проект Генри Форда так и не стал реальностью автомира
Вкусный и простой рецепт салата Оливье: одна хитрость в приготовлении делает его намного лучше
Как сохранить свёклу свежей на всю зиму: лучшие методы
Каждый год после поражения Зенита говорят, что Семак больше не контролирует команду
Как выбрать базовую футболку, которая впишется в любой образ?
Как использовать алоэ для создания мощного удобрения: секреты садоводов
4 простых рецепта для здоровья ваших огурцов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.