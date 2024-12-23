Теория испарения чёрных дыр: решён ли парадокс Хокинга

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В 1974 году Стивен Хокинг выдвинул идею, которая перевернула наше представление о чёрных дырах. Согласно его теории, эти таинственные космические объекты, чья гравитация настолько сильна, что даже свет не может вырваться из их горизонта событий, могут медленно испаряться, излучая частицы. Однако, несмотря на десятилетия исследований, этот процесс остаётся загадкой, создавая новые вопросы и парадоксы.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

Как испаряются чёрные дыры

Теория Хокинга основана на принципах квантовой механики. Он предположил, что на горизонте событий чёрной дыры возникают пары частиц и античастиц. Обычно эти частицы аннигилируют друг друга, но у горизонта событий одна частица может быть поглощена чёрной дырой, а другая — выброшена в космос, образуя излучение Хокинга. Этот процесс приводит к потере энергии и массы чёрной дырой, что в конечном итоге может привести к её исчезновению.

Этот процесс крайне медленный. Чёрной дыре массой с Солнце понадобится порядка 106710^{67}1067 лет, чтобы испариться — невероятно долгий срок, превышающий возраст Вселенной.

Проблема предсказуемости

Однако гипотеза Хокинга создала так называемый информационный парадокс. Если чёрная дыра полностью испаряется, куда исчезает информация о материи, которая попала внутрь? Это противоречит фундаментальному закону физики о сохранении информации, согласно которому состояние системы в будущем должно быть предсказуемо на основе её прошлого.

Некоторые физики считают, что это требует пересмотра основополагающих принципов, таких как локальность (влияние только ближайших объектов) и предсказуемость. Идея квантовой нелокальности, предполагающая связь частиц внутри и вне чёрной дыры, может помочь разрешить этот парадокс.

Новые открытия и вызовы

В 2023 году исследование, опубликованное в Physical Review Letters, поставило под сомнение уникальность проблемы чёрных дыр. Учёные предположили, что эффект испарения и потери информации может быть присущ всем объектам во Вселенной. Это открытие добавило ещё больше вопросов, но также открыло новые пути для исследования.

На пути к разгадке

Несмотря на десятилетия изучения, испарение чёрных дыр остаётся одной из главных загадок современной науки. Каждый шаг вперёд создаёт новые вызовы, но учёные верят, что эти вопросы в конечном итоге приведут нас к более глубокому пониманию устройства Вселенной.

"Создавая больше загадок, мы приближаемся к решению", — говорит астрофизик Хейно Фальке.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

