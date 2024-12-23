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Тайны многовековых гробниц: что скрывает церковь во Франции

2:49
Наука

Недавние раскопки в церкви Сен-Филибер, расположенной в центре Дижона, открыли захватывающую историческую стратификацию, охватывающую периоды от Римской империи до наших дней. Исследования, проведённые Национальным институтом превентивных археологических исследований (Inrap) под руководством Клариссы Кудерк и Кэрол Фоссурье, раскрыли архитектурную эволюцию и многовековую погребальную роль этого уникального места.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Архитектурная эволюция

Церковь Сен-Филибер, построенная в романском стиле в конце XII века, неоднократно менялась на протяжении своей истории. К изначальной структуре добавлялись портик XV века, шпиль XVI века и часовни XVIII века. Однако, несмотря на величественный облик, церковь пострадала от разрушений. В XVIII и XIX веках капиллярное действие соли разрушало камни, а бетонная плита, добавленная в 1970-х годах, лишь усугубила проблему, создавая дополнительные трещины.

Захоронения сквозь века

С момента основания церковь служила кладбищем, отражая изменения культурных и религиозных традиций.

  • Средневековые гробницы (XIV–XVIII вв.): найденные в нефе захоронения включают тела взрослых, завернутых в саваны. Подношения, такие как монеты и чётки, были минимальными.
  • Перестановка останков: в ризнице XV–XVI вв. обнаружены следы практики перемещения древних останков для освобождения места для новых захоронений.
  • Плиточные гробницы XI–XIII вв.: эти находки связаны с более ранней церковью, раскопанной ещё в 1923 году.

Саркофаги и их значение

Самым удивительным открытием стала коллекция саркофагов, датируемых поздней античностью и эпохой Меровингов (VI–VIII вв.). Тщательно вырезанные саркофаги, вероятно, принадлежали элите и подчеркивали важность этого места как религиозного центра в период перехода от римского общества к христианизированным структурам Средневековья.

Роль святого Филиберта

Церковь посвящена святому Филиберту, монаху VII века, чья деятельность связана с созданием монастырей и христианизацией раннего Средневековья. Его наследие связывает позднеримскую элиту и новую власть правителей Меровингов.

Проблемы сохранения

Сегодня церковь сталкивается с серьёзными вызовами. Ущерб, вызванный солями и трещинами в каменной кладке, угрожает её сохранности. Продолжаются работы по восстановлению и защите этого исторического памятника.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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