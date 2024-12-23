Тайны многовековых гробниц: что скрывает церковь во Франции

Недавние раскопки в церкви Сен-Филибер, расположенной в центре Дижона, открыли захватывающую историческую стратификацию, охватывающую периоды от Римской империи до наших дней. Исследования, проведённые Национальным институтом превентивных археологических исследований (Inrap) под руководством Клариссы Кудерк и Кэрол Фоссурье, раскрыли архитектурную эволюцию и многовековую погребальную роль этого уникального места.
Церковь Сен-Филибер, построенная в романском стиле в конце XII века, неоднократно менялась на протяжении своей истории. К изначальной структуре добавлялись портик XV века, шпиль XVI века и часовни XVIII века. Однако, несмотря на величественный облик, церковь пострадала от разрушений. В XVIII и XIX веках капиллярное действие соли разрушало камни, а бетонная плита, добавленная в 1970-х годах, лишь усугубила проблему, создавая дополнительные трещины.
С момента основания церковь служила кладбищем, отражая изменения культурных и религиозных традиций.
Самым удивительным открытием стала коллекция саркофагов, датируемых поздней античностью и эпохой Меровингов (VI–VIII вв.). Тщательно вырезанные саркофаги, вероятно, принадлежали элите и подчеркивали важность этого места как религиозного центра в период перехода от римского общества к христианизированным структурам Средневековья.
Церковь посвящена святому Филиберту, монаху VII века, чья деятельность связана с созданием монастырей и христианизацией раннего Средневековья. Его наследие связывает позднеримскую элиту и новую власть правителей Меровингов.
Сегодня церковь сталкивается с серьёзными вызовами. Ущерб, вызванный солями и трещинами в каменной кладке, угрожает её сохранности. Продолжаются работы по восстановлению и защите этого исторического памятника.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.