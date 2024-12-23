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Тайные силы в недрах Земли: как они влияют на время

2:33
Наука

Можете ли вы представить, что сутки на Земле — это не ровно 24 часа? Наш привычный ритм жизни скрывает множество загадок. Земля, вращаясь со скоростью 107 000 километров в час, вовсе не идеальный хронометр. Её движение зависит от множества факторов, начиная с влияния Луны и заканчивая процессами в глубинах планеты.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Что влияет на продолжительность дня

Многие колебания времени объяснимы. Например, гравитационное воздействие Луны приводит к удлинению дня примерно на 1,72 миллисекунды за столетие. Другие факторы включают:

  • Массу воды и льда: изменения объёма воды и льда на планете вызывают перераспределение массы, что слегка влияет на вращение.
  • Колебания земного ядра: потоки жидкого металла в ядре создают десятимиллисекундные изменения в масштабах десятилетий.
  • Тысячелетние колебания: каждые 1000 лет наблюдаются отклонения в 3-4 миллисекунды, причина которых долгое время оставалась загадкой.

Загадка тысячи лет: что выяснили учёные

Группа исследователей из Швейцарии провела новую попытку разгадать эту головоломку. Используя современные технологии моделирования, они сосредоточились на том, как изменения в ядре Земли влияют на её вращение.

Ученые построили модель, исключив все известные влияния: перераспределение воды, изменения льда, притяжение Луны и даже эластичность коры. Осталось только одно: движения жидкого ядра.

Прорыв в моделировании

Для анализа использовали нейронные сети и данные магнитного поля, полученные из горных пород и современных измерений. Результаты показали, что тысячи лет изменений согласуются с движением на границе ядра и мантии.

Главный вывод: внутренние процессы в ядре Земли имеют большее влияние, чем считалось раньше. Но пока это лишь начало пути.

Усовершенствованные методы исследования помогают понять сложные внутренние процессы Земли, но учёные признают, что без комплексных моделей и более обширных данных полная картина недостижима.

"Внутренняя геодинамика играет ключевую роль в долгосрочных колебаниях длительности суток", — подытоживают исследователи. Однако предстоит ещё много работы, чтобы окончательно раскрыть эти тайны.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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