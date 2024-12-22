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COVID-19 помог физикам впервые измерить квантовую геометрию

2:16
Наука

Впервые в истории физики учёным из MIT удалось измерить форму и геометрию электронов в твёрдых телах на квантовом уровне.

Физик
Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Физик

Прорыв в квантовой физике

Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Physics 25 ноября, стали возможны благодаря команде под руководством профессора физики Риккардо Комина.

"Мы разработали своего рода чертёж для получения принципиально новой информации, которая ранее была недоступна", — отмечает Комин, также связанный с Исследовательской лабораторией материалов MIT.

Главным объектом исследования стал металлический материал типа "кагоме". Команда использовала технику фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES), чтобы адаптировать её под измерение квантовой геометрии. Ранее эта же техника помогла раскрыть "секретные свойства" нового квантового материала в 2022 году.

Странный мир квантовой физики

В квантовом мире электроны можно описывать как частицы и как волны одновременно. Основой исследования является волновая функция — объект, описывающий форму волны электрона. Простую функцию можно представить в виде шара, а сложную — в форме ленты Мёбиуса. Именно последние, сложные функции, составляют основу квантовых материалов, которые всё чаще находят применение в квантовых компьютерах, электронных и магнитных устройствах.

Пандемия

Пандемия COVID-19 неожиданно повлияла на ход исследований. Мингу Кан, первый автор работы и постдок в Корнелльском университете, оказался в Южной Корее, где смог наладить сотрудничество с теоретиками. А профессор Комин, отправившись в Италию для проведения экспериментов, столкнулся с трудностями из-за закрытия лабораторий. Когда Кан заболел COVID-19, Комину пришлось лично выполнять часть экспериментов при поддержке местных учёных.

Новые перспективы

Команда подчёркивает, что измерение квантовой геометрии станет полезным для изучения множества материалов, а их техника открывает беспрецедентные возможности для науки.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая часть какой-либо величины в физике; общее название определённых порций энергии (квант энергии), момента количества движения (углового момента), его проекции и других величин, которыми характеризуют физические свойства микро- (квантовых) систем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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