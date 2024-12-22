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Корабль-призрак и тёмный кислород: лучшие подводные открытия 2024 года

2:32
Наука

Мы знаем о космосе больше, чем о том, что таится в океанских глубинах. Каждый год исследователи открывают невероятные вещи, и 2024 год не стал исключением.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

Находки варьируются от затонувших кораблей до необычных существ и даже научных открытий, способных изменить представления о зарождении жизни.

Призрачный корабль Тихого океана

Спустя 78 лет после исчезновения эсминца USS Stewart, исследователи нашли его у берегов Калифорнии. Судно, прозванное "Призрачным", находилось на глубине 3500 футов.

Легендарное судно, единственное захваченное японскими войсками во время Второй мировой войны, было обнаружено с помощью автономных подводных дронов в национальном морском заповеднике Корделл-Банк.

Грузовой корабль в глубинах озера Супериор

На глубине 600 футов под водой покоится торговое судно Arlington, затонувшее в 1943 году из-за шторма. Команда подводных аппаратов обнаружила его с помощью сонаров. История капитана и команды, покинувшей его в тот злополучный день, до сих пор вызывает интерес у историков.

Новые виды морских обитателей

  1. Яркая морская звезда. У берегов Японии найдена Paragonaster hoeimaruae, новый вид морских звезд, адаптированных к жизни в мутных водах.
  2. "Недовольная" рыба. В Красном море обнаружили Sueviota aethon — рыбу с характерной "грустной" мордой и внушительными зубами.
  3. Призрачная акула. Harriotta avia, найденная у берегов Новой Зеландии, обладает необычно длинным носом и пышными плавниками.

Рекорды и открытия: кораллы и медузы

На юго-западе Тихого океана обнаружена крупнейшая коралловая колония Pavona clavus. Размеры этого гиганта, формировавшегося 300 лет, поражают: его можно разглядеть даже из космоса. А у берегов Японии найдена новая медуза, Santjordia pagesi, вооружённая уникальным "арсеналом ядов".

Темный кислород

Глубоководные минералы, известные как полиметаллические конкреции, обнаружены на глубине до 20 000 футов. Эти образования, как предполагают учёные, способны выделять кислород, что бросает вызов традиционным представлениям о зарождении жизни.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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