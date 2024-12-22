Корабль-призрак и тёмный кислород: лучшие подводные открытия 2024 года

Мы знаем о космосе больше, чем о том, что таится в океанских глубинах. Каждый год исследователи открывают невероятные вещи, и 2024 год не стал исключением.
Находки варьируются от затонувших кораблей до необычных существ и даже научных открытий, способных изменить представления о зарождении жизни.
Спустя 78 лет после исчезновения эсминца USS Stewart, исследователи нашли его у берегов Калифорнии. Судно, прозванное "Призрачным", находилось на глубине 3500 футов.
Легендарное судно, единственное захваченное японскими войсками во время Второй мировой войны, было обнаружено с помощью автономных подводных дронов в национальном морском заповеднике Корделл-Банк.
На глубине 600 футов под водой покоится торговое судно Arlington, затонувшее в 1943 году из-за шторма. Команда подводных аппаратов обнаружила его с помощью сонаров. История капитана и команды, покинувшей его в тот злополучный день, до сих пор вызывает интерес у историков.
На юго-западе Тихого океана обнаружена крупнейшая коралловая колония Pavona clavus. Размеры этого гиганта, формировавшегося 300 лет, поражают: его можно разглядеть даже из космоса. А у берегов Японии найдена новая медуза, Santjordia pagesi, вооружённая уникальным "арсеналом ядов".
Глубоководные минералы, известные как полиметаллические конкреции, обнаружены на глубине до 20 000 футов. Эти образования, как предполагают учёные, способны выделять кислород, что бросает вызов традиционным представлениям о зарождении жизни.
Кора́бль — крупное морское судно.
Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.