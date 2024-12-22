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Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики

2:15
Наука

56 миллионов лет назад Земля находилась в эпохе глобальных изменений. Климат, флора и фауна развивались в условиях, которые сегодня кажутся невероятными. Дубы (Quercus) в это время только начинали свой путь, их следы в окаменелостях едва заметны, но этот период стал важной вехой в эволюции одного из самых знаковых деревьев.

Дуб
Фото: commons.wikimedia.org by Irinavb1977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дуб

Термальный максимум

На протяжении 8-10 тысяч лет температура поднялась на 8 °C — Палеоцен-эоценовый термальный максимум (PETM). Вулканическая активность в Северной Атлантике выбросила триллионы килограммов углерода в атмосферу, усилив парниковый эффект. Арктика теплела, освобождая древние органические вещества, что усиливало выбросы углекислого газа и метана.

Этот период уничтожил до 50% глубоководных организмов и вызвал массовую миграцию растений и животных. Тропические леса Южной Америки пережили всплеск разнообразия растений, таких как пальмы и бобовые. В это время начали формироваться предки современных дубов.

Первые окаменелости дубов

Окаменелости дубов обнаружены в Австрии, рядом с церковью Святого Панкрация в Оберндорфе. Эта территория, покрытая мелководными морями, сохраняла пыльцу, указывающую на смешанные субтропические и умеренные леса. Эти находки датируются 56 миллионами лет, совпадая с PETM.

Эволюция дубов

Дубы не возникли мгновенно, их эволюция — результат миллионов лет естественного отбора. PETM разделил популяции дубов: одна сохранилась в Евразии, другая развивалась в Америке. Расширение Атлантического океана стало причиной этой изоляции.

Окаменелости из Оберндорфа дают представление о начале дубов как пионеров умеренных лесов, постепенно захвативших свои экологические ниши.

Дубы, которые мы видим сегодня, — это результат долгого пути адаптации и выживания. Их жёлуди хранят историю древних лесов и миллионы лет эволюции.

Уточнения

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов.

Многолетняя мерзлота (многолетняя криолитозона, «вечная мерзлота», многолетнемёрзлые породы) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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