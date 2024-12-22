Жизнь на адреналине — в Англии построили жилье рядом с трассой Формулы-1

Люди, привыкшие наблюдать за престижными автогонками по телевизору, часто не представляют, какое это захватывающее зрелище, когда ты находится там лично. Эта идея послужила основой для создания жилого комплекса Escapade Silverstone в Великобритании, разработанного компанией Twelve Architects четыре года назад.
Комплекс состоит из 60 резиденций, расположенных в три яруса, при этом первый ряд отличается особым дизайном и находится всего в 12 метрах от гоночной трассы Формулы-1. Как указано в пресс-релизе компании, каждое здание первого ряда расположено под своим особенным углом, что создает ощущение, будто оно подхватывает попутный ветер от проносящихся рядом автомобилей.
Следующий ряд домов открывает виды на трек и окружающую местность. Их интерьер состоит из 2-4 спален и более мелких помещений, разделенных звукоизолирующими передвижными стенами.
Помимо жилого сектора, в Escapade Silverstone есть ресторан, бар и бассейн с тренажерным залом. Цены на помещения остаются неизвестными, но, несомненно, речь идет о значительных суммах.
Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
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