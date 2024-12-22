Жизнь на адреналине — в Англии построили жилье рядом с трассой Формулы-1

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди, привыкшие наблюдать за престижными автогонками по телевизору, часто не представляют, какое это захватывающее зрелище, когда ты находится там лично. Эта идея послужила основой для создания жилого комплекса Escapade Silverstone в Великобритании, разработанного компанией Twelve Architects четыре года назад.

Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Комплекс состоит из 60 резиденций, расположенных в три яруса, при этом первый ряд отличается особым дизайном и находится всего в 12 метрах от гоночной трассы Формулы-1. Как указано в пресс-релизе компании, каждое здание первого ряда расположено под своим особенным углом, что создает ощущение, будто оно подхватывает попутный ветер от проносящихся рядом автомобилей.

Следующий ряд домов открывает виды на трек и окружающую местность. Их интерьер состоит из 2-4 спален и более мелких помещений, разделенных звукоизолирующими передвижными стенами.

Помимо жилого сектора, в Escapade Silverstone есть ресторан, бар и бассейн с тренажерным залом. Цены на помещения остаются неизвестными, но, несомненно, речь идет о значительных суммах.

Уточнения

Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

