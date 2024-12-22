Новый этап в разработке космического аппарата "Аист-2Т"

На базе ракетно-космического центра "Прогресс" был успешно завершен этап огневых испытаний двигателя нового космического аппарата, получившего название "Аист-2Т".
Как сообщили представители "Роскосмоса" и "Прогресса", система коррекции нового "Аиста" продемонстрировала полную работоспособность силовой установки, пройдя без замечаний все возможные режимы работы. В организации "Роскосмос" оценили прожиг как "отличный".
Для проведения испытаний на мощностях космического центра специалисты привнесли новое, более современно оборудование, модернизировали существующее и разработали специальную методику для точного определения результатов тестов и их анализа.
Напомним, аппараты модели "Аист-2Т" предназначены для ведения стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели местности. Пара таких спутников может подготавливать качественные цифровые модели местности и контролировать возникновение чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить, что в основе новейших "Аистов" лежат наработки по экспериментальному спутнику "Аист-2Д", который проработал на орбите около восьми лет и только весной этого года завершил работу, в два раза превысив проектные сроки.
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