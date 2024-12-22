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Авиация и ограничения — авиакомпании пытаются собрать дополнительные деньги с пассажиров

2:14
Наука

В течение последних 15 лет многие авиакомпании стали взимать дополнительную плату с пассажиров за сверхнормативный багаж. В то же время возникает вопрос: как быть, если значительная часть пассажирского сообщества (иногда достигающая 50 % на рейсе) имеет избыточный вес, что, конечно, влияет на расходы топлива?

Боинг 777-312ER
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus
Боинг 777-312ER

Постепенно эта проблема становится все актуальнее. Руководители некоторых авиакомпаний рассматривают введение "налога на жир", как это было сделано авиаперевозчиком Samoa Air в 2013 году. В свою очередь, Finnair предлагает пассажирам самостоятельно взвешиваться, чтобы иметь представление о загрузке лайнера и его влиянии на потребление топлива.

В этой связи исследователи из Университета Нью-Гэмпшира под руководством профессора Маркуса Шукерта провели опрос, чтобы выяснить, насколько общий вес самолета влияет на экологию и согласны ли пассажиры платить за свой избыточный вес.

Участниками опроса были мужчины старше 36 лет, которых разделили на две группы — до и более 72 кг. Результаты опроса показали, что 42,1 % респондентов весом менее 72 кг высказались за учет массы тела, в то время как из тех, кто оказался тяжелее, всего 26,3 % высказались за такой учет.

Более половины участников с большим весом предпочли оставить все, как есть, то есть существующий стандарт, который учитывает только вес багажа и ручной клади (не более 23 кг), а также скидки, если вес пассажира меньше. Однако почти половина участников опроса согласилась с "налогом на жир", при этом наиболее полные с весом более 100 кг (22,1%) предпочли существующий стандарт, чтобы не платить лишние деньги.

Около 60 % респондентов заявили, что акцентирование внимания на весе людей приведет к дискриминации и оставит нерешенными важные социальные проблемы — их уровень доходов и доступ к здоровой пище.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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