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Интеллектуальные очи — Looktech AI представляет очки с встроенным ИИ

Наука

В следующем году, на выставке CES-2025, компании Looktech и Wenzhou Moveup Optical Co представят миру инновационное устройство — умные очки Looktech AI. Этот продукт уже готов к запуску, и его продажа начнется в апреле 2026 года по очень привлекательной цене.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Концепция очков заключается в том, чтобы освободить пользователя от ресурсоемких задач, передавая их голосовому помощнику Memo, который, в свою очередь, взаимодействует с ChatGPT. Обмен данными осуществляется конфиденциально, обеспечивая защиту с помощью шифрования TLS и AES. Для обеспечения безопасности доступ к очкам возможен только после авторизации по голосовому отпечатку.

Очки оснащены 13-мегапиксельной камерой и микрофоном с наушниками, встроенными в прочную дужку весом всего 37 граммов. Для работы они должны быть подключены к смартфону через Bluetooth 5.4 или Wi-Fi, что обеспечивает доступ в интернет. Все собранные данные хранятся на смартфоне, так как встроенная память очков составляет всего 32 ГБ. Время автономной работы составляет до 14 часов.

Функциональность Looktech AI практически не ограничена. Они способны распознавать лица людей на улице и предоставлять информацию о них через наушники, искать нужную рекламу, записывать и переводить разговоры, создавать видео, анализировать содержимое холодильника и даже давать советы по его заполнению.

Дизайн этих умных очков также заслуживает внимания: он является одним из самых стильных среди подобных устройств.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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