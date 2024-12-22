Обновляем состав — РЖД представила импортозамещенный Сапсан

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

20 декабря на платформе Белорусского вокзала в Москве представители РЖД продемонстрировали новый поезд "Сапсан", полностью собранный из отечественных комплектующих и усовершенствованный для повышения комфорта пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЭВС2-03 Сапсан

Модернизированный состав, оснащённый полностью светодиодным освещением и новым ковровым покрытием, отправится в свой первый коммерческий рейс 23 декабря.

Как сообщили представители компании, новый "Сапсан" получил специальные зоны для деловых встреч и удобные помещения для семей с детьми. В одном из вагонов оборудовано игровое пространство, а вагоны бизнес-класса оснащены более удобными креслами.

Кроме того, все места в эконом-классе оснащены USB-портами для подзарядки мобильных устройств, а кресла получили новые чехлы. Вагон-бистро обзавёлся обновлёнными столами.

Стоит отметить, что за 15 лет эксплуатации "Сапсаны" перевезли около 63 миллионов человек, преодолев в общей сложности 76 миллионов километров за 120 000 рейсов.

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