Обновляем состав — РЖД представила импортозамещенный Сапсан

20 декабря на платформе Белорусского вокзала в Москве представители РЖД продемонстрировали новый поезд "Сапсан", полностью собранный из отечественных комплектующих и усовершенствованный для повышения комфорта пассажиров.
Модернизированный состав, оснащённый полностью светодиодным освещением и новым ковровым покрытием, отправится в свой первый коммерческий рейс 23 декабря.
Как сообщили представители компании, новый "Сапсан" получил специальные зоны для деловых встреч и удобные помещения для семей с детьми. В одном из вагонов оборудовано игровое пространство, а вагоны бизнес-класса оснащены более удобными креслами.
Кроме того, все места в эконом-классе оснащены USB-портами для подзарядки мобильных устройств, а кресла получили новые чехлы. Вагон-бистро обзавёлся обновлёнными столами.
Стоит отметить, что за 15 лет эксплуатации "Сапсаны" перевезли около 63 миллионов человек, преодолев в общей сложности 76 миллионов километров за 120 000 рейсов.
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