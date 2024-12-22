Домик в деревне вечен - в России открыли новый способ сохранять молоко

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Биоинженеры из Новосибирска обнаружили уникальный вид вируса — бактериофаг, который успешно уничтожает бактерии, приводящие к порче как сырого, так и пастеризованного молока, даже при хранении при низких температурах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Хранение сырого молока требует низких температур, однако его часто портят природные бактерии псевдомонады, которые быстро размножаются и выделяют термостабильные ферменты, такие как протеазы и липазы. Эти ферменты могут сохраняться в молоке даже после термообработки, делая его непригодным для употребления.

Для борьбы с этой проблемой учёные стали применять бактериофаги, вирусы, способные убивать нежелательные бактерии. Однако информации об этих вирусах до сих пор немного, и большая часть данных содержится в зарубежных исследованиях.

Новосибирские специалисты совершили значительный прорыв, открыв и подробно описав новый тип бактериофага. Этот вирус эффективно уничтожает протеолитические псевдомонады при любых температурах. Бактериофаг был обнаружен в пробах воды из реки Катунь, протекающей на Горном Алтае.

В ходе исследования учёные провели детальный анализ биологических свойств нового фага и расшифровали его полный геном. Это подтвердило, что вирус способен разрушать различные штаммы псевдомонад и предотвращать загрязнение молока бактериями.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

