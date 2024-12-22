Могучий Ли — НОАК тестирует современный лазер, способный прожечь броню

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа китайских исследователей из Оборонного научно-технического университета НОАК под руководством специалиста по имени Ли Сяо, который также известен как "Безумный Ли", представила новую беспилотную ударную систему.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Эта система оснащена лазером с мощностью в 1 киловатт и длиной волны 1080 нанометров. Уточняется, что данный лазер относится к 4-му классу и обычно применяется для процессов сварки, резки и сверления металлических материалов.

Конструкция лазерной системы включает в себя мобильную наземную станцию, которая генерирует мощный импульс в 1 кВт, и беспилотник, выполняющий функции лазерного ретранслятора. На этом беспилотном летательном аппарате установлены две трубки, напоминающие телескопы: одна из них "уловляет" лазерный луч в инфракрасном диапазоне и передает его на вторую трубку, которая непосредственно наводит луч на цель.

Ли Сяо выразил уверенность в том, что мощности данного лазера достаточно для мгновенного ослепления солдат противника, а также для испарения и воспламенения различных материалов, таких как ткани, пластик и дерево. Более того, при мощности 1 кВт, по его словам, требуется всего 17 секунд для того, чтобы проплавить броневую плиту толщиной 2,5 сантиметра.

Уточнения

Ла́зер — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

