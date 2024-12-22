Киберпанк-полицейский замечен за работой на службе в Китае

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В Вэньчжоу, городе на юго-востоке Китая, местная полиция усилила свои патрули с помощью уникальных сферических роботов, разработанных на базе платформы Rotunbot RT-G от компании Logon Technology. Эти устройства предназначены для преодоления сложных дорожных условий, обладая широкой опорой, гироскопической стабилизацией и водонепроницаемым корпусом.

Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository Киберпанк

Весом в 125 кг, робот способен разогнаться до 35 км/ч всего за 2,5 секунды, демонстрируя при этом хорошую маневренность. Его конструкция выдерживает падения с высоты до полуметра и спуск по лестницам, однако из-за веса робот не может подниматься по крутым склонам или переступать через препятствия. Это также означает, что преступник может легко укрыться, просто поднявшись по лестнице.

Робот оснащен современными датчиками и камерами, что позволяет ему навигироваться в пространстве, избегая столкновений с препятствиями, включая движущиеся объекты. Однако, его сенсоры могут быть затруднены грязью, снегом или мусором, что может временно нарушить его способность к ориентации.

По заказу полиции, робот был оснащен нелетальным оружием, включая мощные акустические устройства для разгона толпы, баллоны со слезоточивым газом и дымовые шашки, а также сетеметы. В экстремальных ситуациях, благодаря своей массе и скорости, робот может использоваться как таран для преследования или пробивания баррикад.

Уточнения

Киберпа́нк — поджанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.

