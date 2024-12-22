Звездные войны памяти ее Величества — британские ВС протестировали лазер

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские вооружённые силы сейчас переживают непростые времена, которые сравнивают с кризисом эпохи наполеоновских войн.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лучи безопасных лазерных пушек

Военно-морской флот Великобритании сократился до минимального размера: сейчас в его распоряжении остаются только три крупных боевых корабля. Кроме того, два последних десантных судна были выведены из эксплуатации из-за нехватки финансовых средств.

Для решения возникших проблем британское военное командование решило сделать упор на современные технологии, одним из ключевых шагов стало внедрение лазерного оружия. В рамках новой программы LDEW планируется оснащение военных кораблей и наземной техники боевыми лазерными системами.

Лазерное оружие обладает рядом значительных преимуществ. Среди них — высокая эффективность против массовых атак беспилотников. Лазеры работают со скоростью света, а количество выстрелов ограничивается лишь возможностями источника питания. При этом стоимость одного выстрела составляет менее одного доллара, что делает это оружие экономически выгодным.

Недавние испытания лазерной системы HELWS, созданной компанией Raytheon, прошли на полигоне Рэднор в Уэльсе. Во время учений британские военные впервые продемонстрировали возможности лазеров по обнаружению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Таким образом, Великобритания делает ставку на новые технологии, чтобы компенсировать сокращение традиционных сил и адаптироваться к современным вызовам на поле боя.

Уточнения

Ла́зер — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

