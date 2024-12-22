Решение из космоса — изменилось положение северного полюса

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Официально объявлено об обновлении модели магнитного поля Земли (WMM). Эта система, отслеживающая изменения и смещения магнитного поля, прогнозирует его состояние на следующие пять лет, как сообщает Live Science.

Фото: commons.wikimedia.org by {{{1}}}, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ NDrive GPS

WMM играет важную роль в спутниковой и воздушной навигации, а также в приложениях для смартфонов, таких как Google Maps.

Обновление WMM, влияющее на точность навигационных систем, незаметно для большинства пользователей.

Основное магнитное поле планеты генерируется в жидком металлическом ядре Земли. Непрерывное движение расплавленного железа в ядре создает электрический ток, который, в свою очередь, формирует магнитное поле. Геодинамики называют этот процесс самоподдерживающимся и длящимся миллиарды лет.

Северный магнитный полюс не является стационарным; его положение определяется географическим северным полюсом. Северный магнитный полюс — это точка в северном полушарии, к которой направлены линии магнитного поля Земли.

Внешнее ядро Земли представляет собой сложную систему движений. Северный магнитный полюс перемещается на десятки километров ежегодно. Из-за асимметричности и сложности магнитного поля, южный магнитный полюс не мигрирует таким же образом. В последние годы отмечено приближение северного полюса к изменению напряженности магнитного поля, и значительное смещение произошло в канадской Арктике и Сибири.

WMM необходима для точной навигации. Математическая модель магнитного поля, прогнозирующая его будущее состояние, создается на основе данных со спутников и наземных станций наблюдения.

Навигационные приложения GPS используют WMM. По словам Уильяма Брауна, партнера по работе Геологической службы Великобритании, участвовавшего в разработке новой модели, смартфоны и системы GPS содержат магнитометр (цифровой компас). Магнитометр фиксирует данные, а программное обеспечение WMM определяет магнитное поле, рассчитывая направление пользователя.

Новая версия WMM обычно публикуется каждые пять лет. Текущее обновление было выпущено в соответствии с этим графиком. По словам Брауна, полярные изменения происходят хаотично и сложно, и за пять лет точность WMM может значительно снизиться. Однако иногда изменения происходят слишком быстро, и обновление необходимо раньше, чем предполагалось. Вот что произошло в 2019 году.

Уточнения

GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

