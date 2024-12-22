Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Малышева ответила на главный вопрос о пользе коллагена
Зарплата в ДНР значительно увеличилась в 2024 году
Крыша нового стадиона Баффало Биллс в США поражает самой большой в мире системой таяния снега
Как заработать на дефектах автомобиля: пример на Lada
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Масло или яйца: что первым отправлять на сковороду
Как масса тела влияет на сон животных
Диабет, инфаркт, онкология: что общего с выпечкой
Скрытые причины темных кругов, о которых вы могли не знать

Решение из космоса — изменилось положение северного полюса

2:42
Наука

Официально объявлено об обновлении модели магнитного поля Земли (WMM). Эта система, отслеживающая изменения и смещения магнитного поля, прогнозирует его состояние на следующие пять лет, как сообщает Live Science.

NDrive GPS
Фото: commons.wikimedia.org by {{{1}}}, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
NDrive GPS

WMM играет важную роль в спутниковой и воздушной навигации, а также в приложениях для смартфонов, таких как Google Maps.

Обновление WMM, влияющее на точность навигационных систем, незаметно для большинства пользователей.

Основное магнитное поле планеты генерируется в жидком металлическом ядре Земли. Непрерывное движение расплавленного железа в ядре создает электрический ток, который, в свою очередь, формирует магнитное поле. Геодинамики называют этот процесс самоподдерживающимся и длящимся миллиарды лет.

Северный магнитный полюс не является стационарным; его положение определяется географическим северным полюсом. Северный магнитный полюс — это точка в северном полушарии, к которой направлены линии магнитного поля Земли.

Внешнее ядро Земли представляет собой сложную систему движений. Северный магнитный полюс перемещается на десятки километров ежегодно. Из-за асимметричности и сложности магнитного поля, южный магнитный полюс не мигрирует таким же образом. В последние годы отмечено приближение северного полюса к изменению напряженности магнитного поля, и значительное смещение произошло в канадской Арктике и Сибири.

WMM необходима для точной навигации. Математическая модель магнитного поля, прогнозирующая его будущее состояние, создается на основе данных со спутников и наземных станций наблюдения.

Навигационные приложения GPS используют WMM. По словам Уильяма Брауна, партнера по работе Геологической службы Великобритании, участвовавшего в разработке новой модели, смартфоны и системы GPS содержат магнитометр (цифровой компас). Магнитометр фиксирует данные, а программное обеспечение WMM определяет магнитное поле, рассчитывая направление пользователя.

Новая версия WMM обычно публикуется каждые пять лет. Текущее обновление было выпущено в соответствии с этим графиком. По словам Брауна, полярные изменения происходят хаотично и сложно, и за пять лет точность WMM может значительно снизиться. Однако иногда изменения происходят слишком быстро, и обновление необходимо раньше, чем предполагалось. Вот что произошло в 2019 году.

Уточнения

GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Последние материалы
Как заработать на дефектах автомобиля: пример на Lada
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Масло или яйца: что первым отправлять на сковороду
Как масса тела влияет на сон животных
Решение из космоса — изменилось положение северного полюса
Диабет, инфаркт, онкология: что общего с выпечкой
Скрытые причины темных кругов, о которых вы могли не знать
Ошибки при выращивании лимона: чего стоит избегать
Сквозняки и мокрые ноги: правда ли это опасно для здоровья
ТО подорожает с Нового года: что делать, чтобы сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.