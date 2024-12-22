Отрыли новый мир — река Меконг раскрыла более 200 ранее неизвестных видов животных

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В бассейне реки Меконг, расположенной в Юго-Восточной Азии, в прошлом году исследователи обнаружили более 230 ранее неизвестных видов позвоночных животных и растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mekong bank with stilt dwellings and clouds at golden hour in Don Det Laos

Это сообщается в новом докладе Всемирного фонда природы (WWF*). Исследователи из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама задокументировали 173 вида растений, 26 видов рептилий, 17 видов земноводных, 15 видов рыб и 3 вида млекопитающих. Общее количество видов, открытых в бассейне реки Меконг с 1997 года, достигло 3623.

Среди самых примечательных открытий прошлого года — ящерица Laodracon carsticola, описанная WWF* как напоминающая персонажа из "Игры престолов". Также были обнаружены еж Hylomys macarong, получивший прозвище "вампир" на вьетнамском языке из-за сочетания мягкой шерсти и острых зубов. Особо стоит отметить открытие зелено-черной гадюки (Trimeresurus ciliaris) и безлистного вида орхидеи (Chiloschista quangdangii), который, по мнению исследователей, находится под угрозой из-за антропогенных воздействий.

Эксперт WWF* по Азии Штефан Циглер отметил, что, несмотря на недавнее открытие, эти виды, по всей видимости, существовали в бассейне Меконга на протяжении тысячелетий.

WWF* призывает правительства региона принять меры для защиты этих редких видов и их мест обитания, учитывая растущую антропогенную нагрузку. Организация предупреждает о таких угрозах, как незаконная торговля дикими животными, утрата среды обитания, изменения климата, загрязнение, инвазивные виды, а также интенсивное лесозаготовительное и сельскохозяйственное производство, которые наносят вред этому "сокровищу биоразнообразия".

* Признана нежелательной организацией на территории РФ.

Уточнения

Меко́нг — река в Китае, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме (частично образует границу Лаоса с Мьянмой и Таиландом), самая большая на полуострове Индокитай. Длина — около 4500 км, площадь бассейна — 810 тысяч км².



Позвоно́чные — подтип хордовых животных. Доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных.

