Диета динозавров — ключ к успеху в эволюционной борьбе скрыт в экскрементах

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Ученые продолжают размышлять над тем, как динозаврам удалось так долго править миром. Группа исследователей предполагает, что важную роль в этом сыграла их диета. Информация об этом была получена из окаменелого помета.

Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тираннозавр

Палеонтологи, как известно, изучают ископаемые кости и следы динозавров, но их интересуют и более разнообразные останки. В частности, они исследуют копролиты — окаменелые экскременты. Эти останки давно вымерших животных содержат ценную информацию, которая может пролить свет на то, как динозавры смогли так долго доминировать.

Мартин Кварнстрем, палеонтолог из Упсальского университета, ведущий автор нового исследования, отметил, что подобного исследования еще не проводилось. По его словам, люди предпочитают изучать скелеты, а не окаменелые экскременты. Тем не менее, результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, заслуживают внимания, благодаря новаторскому подходу.

Исследователи проанализировали фекалии и срыгивания динозавров. Первые динозавры появились около 230 миллионов лет назад и конкурировали с псевдозухами (современными крокодилами). В то время, как псевдозухи, казалось, уже уступили лидерство, динозавры начали стремительно развиваться и занимать все экологические ниши. В итоге, они правили миром на протяжении 160 миллионов лет.

Причины такой смены власти давно обсуждаются. Некоторые предполагают, что двуногость и ловкость первых динозавров сыграли ключевую роль. Однако, по мнению Кварнстрема и его команды, важную роль сыграла диета. Но как узнать, чем питались эти животные 200 миллионов лет назад? Ответ кроется в их бромалитах (окаменелых останках, образовавшихся в результате пищеварения).

Анализ 532 бромалитов, собранных в Польше, показал, что динозавры питались насекомыми, рыбой, растениями и костями. Для более детального изучения были использованы химический анализ и компьютерная томография. Это позволило проследить эволюцию рациона динозавров с учетом изменений климата и окружающей среды.

Исследование показало, что предки динозавров были всеядными, что обеспечивало им большую адаптивность по сравнению с конкурентами. В более теплый и влажный период, наступивший позже, динозавры стали питаться разнообразными растениями, включая древесину. Это преимущество помогло им вытеснить псевдозухов и травоядных терапсидов. Изобилие пищи способствовало росту гигантских размеров у травоядных динозавров (например, зауроподоморфов). В ответ на это и хищники, такие как тираннозавры, также достигли рекордных размеров. Этим начался золотой век динозавров.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что разнообразный рацион был ключевым фактором эволюционного успеха динозавров, а также помог лучше понять эволюционные процессы в целом.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

