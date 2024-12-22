Древнейший хищник с клыками: сенсационная находка на Майорке

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили древнейший окаменелый череп хищника с клыками, возраст которого оценивается в 270-280 миллионов лет. Эта находка предшествует появлению динозавров и принадлежит к группе горгонопсов — предков современных млекопитающих.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Горгонопсы: древние предки млекопитающих

Горгонопсы, или террапсиды, обладали признаками, сближающими их с млекопитающими: отверстия в боковых частях черепа для крепления жевательных мышц и костные структуры в челюсти, которые со временем эволюционировали в слуховые косточки среднего уха.

Описание находки

Найденный окаменелый череп принадлежит хищнику, напоминающему собаку средних размеров, например, хаски, но без шерсти и привычных собачьих ушей. По словам палеонтолога Кена Анджелчика, это древнейшее известное животное с длинными клыками, похожими на лезвия.

Место и значение открытия

Окаменелость была обнаружена на испанском острове Майорка в Средиземном море. Ученые отмечают, что количество сохранившихся костей позволило реконструировать внешний облик животного и получить представление о его образе жизни.

Эволюционное значение

Горгонопсы жили около 265 миллионов лет назад, но этот экземпляр старше на 5-15 миллионов лет, что расширяет наши знания о ранней эволюции предков млекопитающих.

Интересные факты

Горгонопсы были одними из первых хищников с саблевидными клыками.

Их анатомические особенности свидетельствуют о переходе от рептилий к млекопитающим.

Эта находка подтверждает, что предки млекопитающих существовали задолго до динозавров.

Выводы

Открытие древнейшего хищника с клыками проливает свет на эволюцию млекопитающих и подчеркивает важность палеонтологических исследований для понимания истории жизни на Земле.

Уточнения

Мальо́рка или Майо́рка (исп. Mallorca [maˈʎorka], кат. Mallorca [məˈʎɔrkə], лат. insula maior, позже Maiorica — «больший остров» по сравнению с Меноркой) — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании.



Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

