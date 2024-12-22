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Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

2:11
Наука

В холодных глубинах Атлантики и Арктики скрывается удивительный обитатель — гренландский полярный акула. Ученые полагают, что этот вид является долгожителем среди позвоночных.

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

Исследование 2016 года показало, что отдельные особи могут достигать возраста 400 лет. Одна из таких акул, возможно, странствует по океану с 1627 года.

Уникальный геном гренландской акулы

Немецкие биологи шагнули еще дальше, пытаясь понять секрет долгой жизни этих акул. Как сообщает CNN, ученым удалось секвенировать 92 % генома этой рыбы.

Акула впечатляет не только долголетием. Она растет всего на один сантиметр в год, но за столетия достигает длины в шесть метров. Половая зрелость наступает лишь к 100 годам. Анализ генома также выявил его исключительную длину — он больше, чем у других известных акул. Вероятно, секрет заключается в способности этой рыбы восстанавливать свой ДНК.

Примерно 70 % генома акулы составляют так называемые "скачущие гены", которые обычно вызывают опасения из-за риска мутаций и заболеваний. Однако у гренландской акулы эти гены, наоборот, способствуют восстановлению поврежденного ДНК. Как отмечает доктор Арне Зам, соавтор исследования, такая способность может обеспечивать сохранность генома и предотвращать разрушительные эффекты мутаций.

Возможности для медицины

Результаты исследования дают надежду, что изучение подобных долгоживущих видов поможет человечеству замедлить процессы старения. Хотя геном акулы слишком далек от человеческого, он открывает перспективы.

"Может быть, удастся создать препарат, который заставит человеческий ген работать подобно гену гренландской акулы, улучшая восстановление ДНК", — предполагает доктор Вера Горбунова.

Это вряд ли подарит нам столетия жизни, но поможет сохранить здоровье и предотвратить возрастные заболевания.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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