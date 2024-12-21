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Уникальный лук и стрелы эпохи неолита найдены в испанской пещере

1:58
Наука

В Испании, в знаменитой "Пещере летучих мышей" (Cueva de los Murciélagos), археологи обнаружили уникальные артефакты, возраст которых достигает 7 000 лет.

Лук в пещере
Фото: Создано в DALL-E/Olhar Digital by Gabriel Sérvio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук в пещере

Эти находки, сделанные исследователями из Автономного университета Барселоны (UAB), включают древнейшие в Европе луки, стрелы с сохранившимися оперениями и старейшие сохранившиеся тетивы, изготовленные из животных сухожилий.

Как создавались луки и стрелы в эпоху неолита

Необычайная сохранность позволила ученым изучить материалы и методы, использовавшиеся древними мастерами:

  • Тетивы изготавливались из сухожилий трех видов животных: косуль, коз и кабанов.
  • Стрелы из дерева оливы, ивы и тростника были утяжелены для повышения баллистической эффективности. Их поверхность покрывали пихтовым дегтем, полученным термическим путем из коры березы.
  • Оперения стрел, сохранившиеся до наших дней, свидетельствуют о высоком уровне мастерства доисторических охотников.

Исследования подтвердили давние гипотезы о применении тростника для изготовления стрел.

"Эта техника позволяла создавать прочные и гибкие тетивы, идеально подходящие для опытных лучников," — отмечает доктор Ракель Пике из UAB.

Почему это открытие важно?

Уникальная комбинация материалов и технологий, обнаруженная в Пещере летучих мышей, открывает новое понимание о развитии неолитических сообществ в Европе. Эти открытия дают представление о передовых техниках и уровне мастерства, превосходящем современные представления о том периоде.

Статья, опубликованная в журнале Scientific Reports, подчеркивает: использование дерева оливы, тростника и березового дегтя демонстрирует техническую изощренность, которой обладали наши предки..

Уточнения

Лук (от церк.-слав. лѫкъ; болг. лък, сербохорв. лу̂к, пол. łęk, укр. лук; родств. лит. lañkas — «дуга, обруч») — индивидуальное метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами.

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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