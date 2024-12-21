Уникальный лук и стрелы эпохи неолита найдены в испанской пещере

В Испании, в знаменитой "Пещере летучих мышей" (Cueva de los Murciélagos), археологи обнаружили уникальные артефакты, возраст которых достигает 7 000 лет.
Эти находки, сделанные исследователями из Автономного университета Барселоны (UAB), включают древнейшие в Европе луки, стрелы с сохранившимися оперениями и старейшие сохранившиеся тетивы, изготовленные из животных сухожилий.
Необычайная сохранность позволила ученым изучить материалы и методы, использовавшиеся древними мастерами:
Исследования подтвердили давние гипотезы о применении тростника для изготовления стрел.
"Эта техника позволяла создавать прочные и гибкие тетивы, идеально подходящие для опытных лучников," — отмечает доктор Ракель Пике из UAB.
Уникальная комбинация материалов и технологий, обнаруженная в Пещере летучих мышей, открывает новое понимание о развитии неолитических сообществ в Европе. Эти открытия дают представление о передовых техниках и уровне мастерства, превосходящем современные представления о том периоде.
Статья, опубликованная в журнале Scientific Reports, подчеркивает: использование дерева оливы, тростника и березового дегтя демонстрирует техническую изощренность, которой обладали наши предки..
Лук (от церк.-слав. лѫкъ; болг. лък, сербохорв. лу̂к, пол. łęk, укр. лук; родств. лит. lañkas — «дуга, обруч») — индивидуальное метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами.
Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.
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