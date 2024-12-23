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От кокаина для собак до умных туалетов: странные исследования на миллионы долларов

1:47
Наука

Созданный по инициативе Дональда Трампа Департамент эффективности правительства (DOGE), еще до официального вступления в должность, начал свою деятельность в социальной сети Х*.

Мопс
Фото: openverse.org by tjortenzi2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мопс

В публикации, размещенной 20 декабря, представители DOGE проинформировали о том, что правительство Соединенных Штатов потратило более 10 миллионов долларов на весьма сомнительные, по их мнению, научные изыскания. В частности, было отмечено, что американские власти предоставили Национальному институту здравоохранения грант в размере 2,3 миллиона долларов на проведение эксперимента, в ходе которого собакам вводили кокаин в сочетании с неким другим веществом для изучения реакции их организма.

Помимо этого, 6,9 миллиона долларов было направлено на разработку "интеллектуальных уборных", способных идентифицировать пользователя по "анальному отпечатку" и анализировать состав его фекалий.

Более 110 тысяч долларов было израсходовано на изучение вопроса о том, может ли металлическая реплика перчатки Таноса, персонажа комиксов Marvel, воспроизводить щелчок пальцами. Еще 75 тысяч долларов было выделено на исследование способности ящериц удерживаться на деревьях в условиях сильного ветра. В рамках данного проекта ученые из Гарварда использовали воздуходувки, чтобы имитировать ураганные порывы и наблюдать за реакцией рептилий.

Напомним, что руководить DOGE будут известный технологический предприниматель Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

* — социальная сеть заблокирована в РФ

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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