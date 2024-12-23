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Шаг за шагом: как обычная ходьба помогает бороться с депрессией

3:53
Наука

Международный коллектив исследователей провел масштабный анализ, чтобы установить, существует ли связь между количеством ежедневных шагов и риском развития депрессии у взрослых. Изучив данные 33 научных работ с участием почти ста тысяч человек, ученые пришли к выводу, что ходьба оказывает значительное положительное воздействие на психическое здоровье, в том числе снижая вероятность возникновения депрессивных расстройств.

Ходьба
Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Ранее наше издание уже писало о том, что регулярные физические упражнения играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижают общую смертность. Кроме того, научные публикации указывали на то, как именно физическая активность помогает облегчить проявления депрессии и улучшить когнитивные функции.

Теперь, результаты метаанализа убедительно подтверждают благотворное влияние аэробных нагрузок, таких как ходьба, на психическое состояние. Систематический обзор 33 исследований, в которых участвовали 96 173 взрослых, показал, что ежедневная активность более 5000 шагов способствует улучшению общего психологического благополучия и снижению риска депрессии. Средний возраст участников исследований варьировался от 18,6 до 91,2 лет.

Команда ученых под руководством Бруно Биццозеро-Перони из Университета Кастилии-Ла-Манчи провела тщательный поиск в базах данных PubMed, PsycINFO, Scopus, SPORTDiscus и Web of Science, используя запросы, связанные с физической активностью, количеством шагов в день и симптомами депрессии. Все подходящие исследования были изучены, независимо от даты публикации и языка. Для оценки депрессивных симптомов применялись стандартизированные методы, а количество пройденных шагов определяли с помощью специальных устройств, таких как акселерометры и шагомеры.

Анализ результатов, проведенный двумя независимыми экспертами, продемонстрировал, что количество шагов в день обратно пропорционально выраженности симптомов депрессии во всех рассмотренных исследованиях. Было установлено, что недостаточная физическая активность (менее 5000 шагов в день) связана с повышенным риском депрессивных состояний, тогда как умеренный (5000-7499 шагов в день) и высокий (10 000 и более шагов в день) уровни активности, напротив, ассоциируются с меньшей вероятностью проявления депрессивных симптомов.

Более того, наблюдалась четкая тенденция: чем больше шагов ежедневно совершали участники, тем лучше было их общее самочувствие. В частности, увеличение активности с менее чем 5000 до 7000 и более шагов в день было связано с заметным снижением риска развития депрессии, и каждая тысяча дополнительных шагов также уменьшала вероятность появления симптомов.

Авторы исследования пришли к выводу, что шагомер, такой как фитнес-трекер, является простым и эффективным инструментом для поддержания как физического, так и психического здоровья. Они также подчеркнули, что подход, основанный на контроле количества шагов, может стать основой для разработки стратегий профилактики депрессии, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут выявить причинно-следственную связь между количеством ежедневных шагов и снижением риска депрессивных расстройств.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение/утрата способности получать удовольствие. Дополнительно сопровождается рядом других симптомов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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