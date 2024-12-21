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Новый чип от Google поставил под угрозу безопасность криптовалют

2:27
Наука

Сможет ли квантовая революция подорвать устои крупнейшей криптовалюты? Чамата Палихапития, основатель и генеральный директор венчурной компании Social Capital, выразил мнение, что защита биткоина может быть взломана в ближайшие годы из-за прогресса в области квантовых технологий.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Ключевые достижения квантовых технологий

Недавно корпорация Alphabet, владеющая Google, представила новый квантовый процессор Willow с 105 кубитами. Этот чип, по словам Палихапитии, может существенно ускорить процесс, необходимый для взлома алгоритма SHA-256, который обеспечивает безопасность Биткоина.

"Для взлома SHA-256 потребуется около 8000 подобных чипов. У нас есть от двух до пяти лет, чтобы адаптировать блокчейн к новым хеширующим алгоритмам,” — заявил Палихапития.

Будущее криптовалют под угрозой

Квантовые вычисления все еще находятся на начальном этапе, однако Willow стал важным шагом на пути к реальной угрозе для криптографических стандартов. Палихапития также отметил, что технология требует масштабирования, прежде чем сможет массово применяться.

Несмотря на это, он уверен, что криптосообщество сможет адаптироваться, разрабатывая новые устойчивые к квантовым атакам шифры и перестраивая криптографические основы блокчейнов.

Альтернативные точки зрения

Однако не все эксперты разделяют обеспокоенность. Ки Янг Джу, основатель аналитической платформы CryptoQuant, заявил в соцсетях, что в этом десятилетии биткоину не грозит серьезная угроза со стороны квантовых компьютеров.

Любопытно, что еще в 2010 году анонимный создатель биткоина, известный как Сатоши Накамото, предвидел возможные риски. Он предложил решение: зафиксировать состояние блокчейна до момента взлома и перейти на новую хеш-функцию.

Реакция рынка

Новость о квантовом чипе вызвала кратковременную панику в криптосообществе. За 24 часа было ликвидировано около 1,6 миллиарда долларов. Несмотря на это, Биткоин быстро восстановился, превысив отметку в 100 000 долларов, хотя позднее цена вновь опустилась ниже этой границы.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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