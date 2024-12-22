Ад на Земле: почему наша планета станет необитаемой пустыней

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Новое исследование, проведенное учеными из Бристольского университета, показывает, что человечество может исчезнуть с лица Земли через 250 миллионов лет, если сразу же прекратит использование ископаемых источников энергии. Однако, если этого не произойдет, срок выживания людей значительно сократится.

Фото: https://unsplash.com/photos/ecIZe6MdUH8 by https://unsplash.com/@eddiestigson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Долина Джордана

Компьютерное моделирование, проведенное экспертами, демонстрирует, что планету ожидает массовое вымирание, которое затронет всех млекопитающих. В будущем на Земле будут преобладать температуры от 40°C до 70°C, что сделает ее непригодной для жизни большинства форм жизни.

Главный автор исследования, доктор Александр Фарнсворт, отметил, что их расчеты не учитывают парниковые газы, выделяемые в результате сжигания ископаемого топлива и других антропогенных факторов. Это означает, что реальные сроки вымирания могут наступить гораздо раньше.

По мнению исследователей, первое массовое вымирание с момента исчезновения динозавров около 66 миллионов лет назад может повториться. В то время катастрофическое столкновение с космическим объектом привело к глобальной экологической катастрофе.

Исследователи также прогнозируют, что через 250 миллионов лет все континенты Земли объединятся в суперконтинент, известный как Пангея Ультима. Форма Земли примет вид пончика с внутренним морем, оставшимся от Атлантического океана. В то же время Тихий океан займет большую часть поверхности планеты.

Однако этот суперконтинент будет представлять собой горячую и практически необитаемую массу. Температуры на большей части планеты значительно возрастут из-за тектонических процессов, приводящих к частым извержениям вулканов и увеличению содержания CO2 в атмосфере.

Доктор Фарнсворт подчеркнул, что сочетание континентальности, более интенсивного солнечного излучения и высокого уровня CO2 создаст "тройной удар", который сделает большую часть планеты враждебной для жизни.

"В таких условиях отсутствие источников пищи и воды приведет к вымиранию млекопитающих", — заявил ученый. По его словам, повсеместные температуры от 40 до 50 градусов по Цельсию, а также ежедневные экстремальные температуры и высокая влажность станут причиной гибели многих видов, включая человека.

Для прогнозирования будущих климатических условий ученые использовали электронные климатические модели, которые учитывали изменения температуры, ветра, осадков и влажности на Пангее Ультима. Также были разработаны модели, описывающие движение тектонических плит и изменения химического состава океанов.

Важно отметить, что исследование не учитывало выбросы CO2, связанные с сжиганием ископаемого топлива, которые сегодня считаются основной причиной глобального потепления. Если человечество продолжит использовать ископаемые ресурсы, уровень CO2 может вырасти с нынешних 400 частей на миллион до более чем 600 частей на миллион в течение нескольких миллионов лет.

Соавтор исследования профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса отметил, что если люди не откажутся от ископаемого топлива, подобные изменения климата могут произойти значительно раньше.

Результаты исследования показывают, что только от 8% до 16% поверхности Земли будет пригодно для жизни млекопитающих, но даже в этом случае массовое вымирание будет неизбежным.

Доктор Фарнсворт добавил, что суперконтинент будет расположен преимущественно в теплых и влажных тропиках, что сделает большую часть планеты еще более непригодной для жизни.

Ученый подметил, что на данный момент невозможно точно спрогнозировать, как долго просуществует человечество, но если мы доживем до этого момента, мир будущего будет крайне враждебным для нас

Однако у него есть надежда: человечество может спастись, создав убежища с контролируемыми условиями и искусственными системами питания. Кроме того, возможности колонизации других планет в других солнечных системах могут стать альтернативой выживания.

Уточнения

Антропогенные факторы — экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу.

