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Учёные из Стэнфорда переосмысливают основы кетоза

2:15
Наука

Учёные Стэнфорда переосмысливают правила кетоза, метаболический путь, который помогает организму сжигать жир для получения энергии вместо углеводов. 

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Исследователи обнаружили новый путь кетоза, связанный с аминокислотами BHB, которые играют важную роль в метаболизме мозга и регуляции энергии. Этот новый путь может переписать наше понимание эффектов кетогенной диеты.

Команда Стэнфорда, под руководством Джонатана Лонга, доцента патологии в Стэнфордском медицинском университете, и Юн Сю, профессора педиатрии в Медицинском колледже Бейлора, изучила химию кетонов, а не их влияние на организм. 

Вместо того, чтобы углубляться в уже существующую литературу о кетогенных диетах, команда сосредоточилась на базовой химии кетонов, особенно BHB. 

Они обнаружили ранее неизвестный метаболический "шунт", где ферменты присоединяют BHB к аминокислотам, создавая семейство соединений, которые они назвали BHB-аминокислотами. 

Открытие этого кетонового шунта предполагает, что кетоны играют дополнительные, ранее не распознанные роли в метаболическом ландшафте организма. 

Исследователи изучили, как BHB-аминокислоты влияют на метаболизм и энергетический баланс, обнаружив, что они подавляют пищевое поведение и способствуют потере веса. 

Открытие этого шунта открывает возможность пересмотреть давние вопросы о механизмах, лежащих в основе предполагаемых преимуществ кетогенной диеты. 

Например, хотя хорошо известно, что кетогенная диета уникально эффективна в контроле судорог у детей с лекарственно-устойчивой эпилепсией, остаётся неясным, реальны ли другие преимущества, такие как улучшение когнитивных функций или метаболического здоровья, и если да, то как они работают. 

Идентификация этих метаболитов предлагает новую основу для систематического изучения этих эффектов. 

В будущем, исследование может помочь разработать новые методы лечения, которые воспроизводят преимущества кетоза, не требуя строгого режима питания.

Уточнения

Кетоз — состояние, развивающееся в результате углеводного голодания клеток, когда организм для получения энергии начинает расщеплять жир с образованием большого количества кетоновых тел.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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