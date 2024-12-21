Учёные из Стэнфорда переосмысливают основы кетоза

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Учёные Стэнфорда переосмысливают правила кетоза, метаболический путь, который помогает организму сжигать жир для получения энергии вместо углеводов.

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Исследователи обнаружили новый путь кетоза, связанный с аминокислотами BHB, которые играют важную роль в метаболизме мозга и регуляции энергии. Этот новый путь может переписать наше понимание эффектов кетогенной диеты.

Команда Стэнфорда, под руководством Джонатана Лонга, доцента патологии в Стэнфордском медицинском университете, и Юн Сю, профессора педиатрии в Медицинском колледже Бейлора, изучила химию кетонов, а не их влияние на организм.

Вместо того, чтобы углубляться в уже существующую литературу о кетогенных диетах, команда сосредоточилась на базовой химии кетонов, особенно BHB.

Они обнаружили ранее неизвестный метаболический "шунт", где ферменты присоединяют BHB к аминокислотам, создавая семейство соединений, которые они назвали BHB-аминокислотами.

Открытие этого кетонового шунта предполагает, что кетоны играют дополнительные, ранее не распознанные роли в метаболическом ландшафте организма.

Исследователи изучили, как BHB-аминокислоты влияют на метаболизм и энергетический баланс, обнаружив, что они подавляют пищевое поведение и способствуют потере веса.

Открытие этого шунта открывает возможность пересмотреть давние вопросы о механизмах, лежащих в основе предполагаемых преимуществ кетогенной диеты.

Например, хотя хорошо известно, что кетогенная диета уникально эффективна в контроле судорог у детей с лекарственно-устойчивой эпилепсией, остаётся неясным, реальны ли другие преимущества, такие как улучшение когнитивных функций или метаболического здоровья, и если да, то как они работают.

Идентификация этих метаболитов предлагает новую основу для систематического изучения этих эффектов.

В будущем, исследование может помочь разработать новые методы лечения, которые воспроизводят преимущества кетоза, не требуя строгого режима питания.

Уточнения

Кетоз — состояние, развивающееся в результате углеводного голодания клеток, когда организм для получения энергии начинает расщеплять жир с образованием большого количества кетоновых тел.



Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

